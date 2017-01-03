В Чили объявлен "красный" уровень опасности из-за природного пожара в районе портового города Вальпараисо. Об этом сообщает Русская служба BBC.
Пожары вспыхнули в лесах из-за ветреной и сухой погоды.
Как сообщает министерство внутренних дел и общественной безопасности страны, площадь пожара охватывает 50 гектаров.
Пожар уже разрушил около сотни домов. Особо уязвимыми являются бедные кварталы города, расположенные выше по склонам гор, с преимущественно деревянными домами.
Министр внутренних дел Чили заявил по местному телевидению, что из-за пожара пострадали 19 человек, 16 из них - из-за респираторных проблем.
Власти присвоили пожару высший "красный" уровень опасности, на тушение направлены десятки пожарных бригад.
Из района пожаров эвакуированы несколько сот человек, у 48 тыс. жителей нет электричества.
Avance de humo sobre #Valparaiso #incendio en camino a Laguna Verde. @RNEValparaiso @biobio pic.twitter.com/y7fAfUZW7h— Mauricio Fuentealba (@m_d_fuentealba) 2 января 2017 г.
Фото: ukrinform.ua