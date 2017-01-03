Центр авиабезопасности JACDEC (Jet Airliner Crash Data Evaluation Centre) опубликовал ежегодный рейтинг самых безопасных авиаперевозчиков мира. В него попали 60 компаний.
Первое место в рейтинге заняла гонконгская кампания Сathay Pacific. В первую пятерку также попали авиаперевозчики Объединенных Арабских Эмиратов (Emirates), Тайваня (EVA Air), Катара (Qatar Airways) и Китая (Hainan Airlines).
Самой надежной европейской авиакомпанией оказалась KLM из Нидерландов. Она заняла шестое место. Немецкая Lufthansa оказалась на 12-й позиции, британская Virgin Atlantic Airways – на 14-й, российский Aeroflot – на 36-й.
Украинские авиакомпании в рейтинг не попали.
Источник: jacdec.de