Одной из жертв теракта в Стамбуле стал миллиардер из Иордании

Одной из жертв теракта, совершенного в новогоднюю ночь в Стамбуле, стал иорданский бизнесмен, основатель группы компаний Mahdi, Мохаммад аль-Сарраф. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jordan Times.

В клуб Reina бизнесмен пришел с приятелем Наврасом Ассафом, который тоже погиб в результате вооруженного нападения. Друзья приехали в Стамбул на праздники вместе с женами. Супруга Ассафа была ранена, сейчас она находится в больнице Стамбула, ее состояние очень тяжелое. Жена Саррафа и еще одна иорданская пара, которая была в клубе, также пострадала.

Группа компаний Mahdi занимается производством транспортных средств, труб, насосов, систем безопасности и стальных конструкций. Также группа инвестирует средства в очищение воды и телекоммуникации.

Напомним, в новогоднюю ночь вооруженный грабитель открыл огонь в ночном клубе Reina в историческом районе Стамбула Ортакей, в котором находилось более 500 человек. Нападающий на ночной клуб выпустил более 180 пуль, в результате атаки 39 человек погибли и 69 получили ранения.

Власти квалифицировали нападение как террористический акт.