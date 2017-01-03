МИД: Останки Александра Олеся пока будут храниться в депозитарии пражского кладбища

На месте захоронения Александра Олеся в Праге похоронен выходец из Украины, который ухаживал за его могилой. Останки украинского писателя будут храниться в депозитарии кладбища до принятия решения о новом месте захоронения. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Согласно указанию президента Украины Министерство иностранных дел Украины через посольство Украины в Праге принимает меры с целью сохранения и дальнейшего перезахоронения останков Александра Олеся и его жены, которые были эксгумированы", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ватикан запретил развеивать прах кремированных покойников

По информации МИД Украины на месте, где была могила Александра Олеся, был захоронен Владимир Михайлишин, выходец из Украины, который до недавнего времени ухаживал за захоронением Александра Олеся и платил необходимую ренту. После смерти Михайлишина его сын, как законный наследник, принял решение о захоронении отца в упомянутом месте.

При вмешательстве посольства Украины останки Александра Олеся и жены были перемещены в депозитарий кладбища до момента решения родственников Александра Олеся, проживающих в Канаде, о месте окончательного захоронения останков.

Ранее сообщалось, что останки известного украинского писателя Александра Олеся, который похоронен в Чехии, могут быть эксгумированы, а на месте его захоронения собираются похоронить другого человека.