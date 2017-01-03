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Главная » Мир » МИД: Останки Александра Олеся пока будут храниться в депозитарии пражского кладбища

МИД: Останки Александра Олеся пока будут храниться в депозитарии пражского кладбища

МИД: Останки Александра Олеся пока будут храниться в депозитарии пражского кладбища
Александр Олесь / Источник: vycherpno.ck.ua

Решение о месте нового захоронения украинского писателя примут его родственники в Канаде

03.01.17 37
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На месте захоронения Александра Олеся в Праге похоронен выходец из Украины, который ухаживал за его могилой. Останки украинского писателя будут храниться в депозитарии кладбища до принятия решения о новом месте захоронения. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Согласно указанию президента Украины Министерство иностранных дел Украины через посольство Украины в Праге принимает меры с целью сохранения и дальнейшего перезахоронения останков Александра Олеся и его жены, которые были эксгумированы", - говорится в сообщении.

По информации МИД Украины на месте, где была могила Александра Олеся, был захоронен Владимир Михайлишин, выходец из Украины, который до недавнего времени ухаживал за захоронением Александра Олеся и платил необходимую ренту. После смерти Михайлишина его сын, как законный наследник, принял решение о захоронении отца в упомянутом месте.

При вмешательстве посольства Украины останки Александра Олеся и жены были перемещены в депозитарий кладбища до момента решения родственников Александра Олеся, проживающих в Канаде, о месте окончательного захоронения останков.  

Ранее сообщалось, что останки известного украинского писателя Александра Олеся, который похоронен в Чехии, могут быть эксгумированы, а на месте его захоронения собираются похоронить другого человека.

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