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Главная » Мир » В ООН назвали количество жертв среди мирного населения в Ираке за год

В ООН назвали количество жертв среди мирного населения в Ираке за год

В ООН назвали количество жертв среди мирного населения в Ираке за год
Фото: AFP

Ранения получили более 12 тысяч гражданских

03.01.17 108
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Организация Объединенных Наций сообщила, что в Ираке в 2016 году погибли как минимум 6 878 гражданских лиц. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Associated Press.

По данным миссии ООН в Ираке, число жертв среди гражданских может быть гораздо больше, поскольку трудно проверить количество погибших в зонах конфликтов, а также тех, кто лишился жизни из-за природных явлений, нехватки воды, продовольствия, лекарств и медицинского обслуживания.

Более 12 тысяч гражданских лиц были ранены в 2016 году.

По данным ООН, в 2015 году были убиты по меньшей мере 7 515 мирных жителей.

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