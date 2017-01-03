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Главная » Мир » Bild составил ТОП-7 лидеров, которые негативно повлияли на мировую политику

Bild составил ТОП-7 лидеров, которые негативно повлияли на мировую политику

Bild составил ТОП-7 лидеров, которые негативно повлияли на мировую политику
Владимир Путин / Фото: topwar.ru

Первым в списке идет президент РФ Владимир Путин

03.01.17 228
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Популярный немецкий таблоид Bild составил свой список лидеров, которые негативно повлияли на мировую политику в 2016 году, передает Укринформ.

"Шок от Брекзита, путч в Турции, террор в Берлине, бомбовый ад Путина и Асада в Алеппо: ни один год в новейшей истории не дал нам так много политических сильных ударов, как 2016-й. У многих людей появилось ощущение, которое не следует путать с обычным дискомфортом по отношению к облеченным властью, - страх. Это страх перед тем, что врагам европейского единства удастся развалить ЕС и уничтожить единую валюту, страх, что правитель Кремля, использующий военные методы, не сможет остановиться на границах НАТО и ЕС (например, и в странах Балтии)", - говорится в статье. 

Первым в списке идет российский президент. Издание напоминает, что год назад Владимир Путин в большом интервью Bild заявил: если бы Россия с самого начала четко определила свои национальные интересы, "мир сегодня оставался бы сбалансированным". Прошел год, и дисбаланс стал еще опаснее: Россия все активнее участвует в войне Сирии на стороне Асада против гражданских лиц и против повстанцев; на востоке Украины по-прежнему стреляют; на границе с республиками Балтии Путин проводит учения, "играя мышцами и постоянно нарушая воздушное пространство", перечисляет газета.

По информации издания, внутри страны Путин подогревает страх войны, в Москве в районах для богатых строят за деньги частных инвесторов ядерный бункер. Одновременно он вооружается, в частности, новые вооружения устанавливаются в российском анклаве Калининграде (бывший Кенигсберг).

"Мир почти позабыл о том, что запасов ядерного оружия все еще хватает для того, чтобы уничтожить всю жизнь на планете, в 2017-м, скорее всего, людям придется вспомнить об этом", - пишет автор. Он перечисляет среди "заслуг" Кремля также хакерские атаки и целенаправленные кампании против кандидата на пост президента США Хиллари Клинтон, к которым Москва, по утверждениям ее пропагандистского аппарата, не имеет ничего общего.

Вслед за Путиным в "рейтинге" газеты идет турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, которого называют "одним из основных затруднений 2016 года". С одной стороны, политик выступил тесным союзником ЕС в вопросе беженцев, с другой, своей политикой, особенно после попытки путча, практически перечеркнул перспективы членства своей страны в Союзе.

Третье место отдано северокорейскому руководителю Ким Чен Ыну, которого боготворит 25-миллионное население страны. Сейчас этот диктатор угрожает Азии и миру ядерным оружием.

Далее следуют филиппинский президент Родриго Дутерте, который наводит порядок в стане весьма спорными методами; лидер французской политической партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, претендующая на должность президента Республики; Башар аль-Асад, ведущий убийственную войну в Сирии. И лишь на последнем, седьмом месте, идет руководитель ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади.

Все эти люди будут влиять на мировую политику и в наступившем году.

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