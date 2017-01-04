Сотни тысяч пользователей смотрят в YouTube компьютерные симуляции батальных сцен. Авторы таких видео гонятся одновременно за массовостью (в битвах порой участвуют десятки тысяч персонажей) и за оригинальностью - они нередко заменяют армии средневековых воинов на кого-то необычного, пишет Meduza.io.
В одном из таких роликов четыре тысячи Санта-Клаусов вступили в рукопашную схватку с 11 тысячами пингвинов. И проиграли.
Ролик в середине декабря выложила игровая студия Brilliant Game Studios из Канады. Она разрабатывает игру Epic Battle Simulator, в которой, как утверждают разработчики, можно будет устраивать подобные баталии самостоятельно. Игры пока нет (ее идею выложили на Steam Greenlight для обсуждения потенциальными игроками), но зато есть еще несколько безумных внутриигровых роликов.
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Осторожно! В ролике присутствуют кровавые сцены
Brilliant Game Studios — не первооткрыватели жанра, видео с эпичными битвами появлялись в YouTube и до анонса игры. Один из самых популярных каналов, посвященных таким симуляциям, называется GamingWorkout.