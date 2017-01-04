Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал20162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Видео Четыре тысячи Санта-Клаусов сразились с 11 тысячами пингвинов и проиграли
<span class="label red">Видео</span> Четыре тысячи Санта-Клаусов сразились с 11 тысячами пингвинов и проиграли
Скриншот видео

Видео Четыре тысячи Санта-Клаусов сразились с 11 тысячами пингвинов и проиграли

Канадская студия разрабатывает игру, в которой можно будет моделировать батальные сцены

04.01.17 40
1000

Сотни тысяч пользователей смотрят в YouTube компьютерные симуляции батальных сцен. Авторы таких видео гонятся одновременно за массовостью (в битвах порой участвуют десятки тысяч персонажей) и за оригинальностью - они нередко заменяют армии средневековых воинов на кого-то необычного, пишет Meduza.io.

В одном из таких роликов четыре тысячи Санта-Клаусов вступили в рукопашную схватку с 11 тысячами пингвинов. И проиграли.

Ролик в середине декабря выложила игровая студия Brilliant Game Studios из Канады. Она разрабатывает игру Epic Battle Simulator, в которой, как утверждают разработчики, можно будет устраивать подобные баталии самостоятельно. Игры пока нет (ее идею выложили на Steam Greenlight для обсуждения потенциальными игроками), но зато есть еще несколько безумных внутриигровых роликов.

Осторожно! В ролике присутствуют кровавые сцены

Brilliant Game Studios — не первооткрыватели жанра, видео с эпичными битвами появлялись в YouTube и до анонса игры. Один из самых популярных каналов, посвященных таким симуляциям, называется GamingWorkout.

1
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
YouTube назвал десятку самых популярных музыкальных клипов 2016 года в УкраинеFacebook, Microsoft, Twitter и YouTube будут вместе бороться с экстремистскими материалами в ИнтернетеYouTube заблокировал видео с комбатом "Правого сектора" по требованию Роскомнадзора

Читайте также на focus.ua

Новости партнеров

Loading...
Топ-10
  1. Как по маслу.10 событий и персон, ставших символами 2016 года 1962
  2. 100 самых влиятельных украинцев. Полный список 7124
  3. Мир стабилен и прекрасен. Просто от этого рано или поздно умираешь, — Сергей Жадан 7213
  4. Ледниковый период. Почему отношения Украины и Израиля стали более прохладными 3066
  5. Взяли на вооружение. Главные достижения украинского оборонпрома 11313
  6. Людям страшно выпадать из своего уютного мира. Это небезопасно, это риск, — Тарас Лютый 1960
  7. Не бояться базара. Чего не понимает Виталий Кличко о собственной стране 5027
  8. Через грабли к счастью. Новогодние советы психолога 3737
  9. Простые вещи. 14 изобретений 2016 года, которые изменят вашу жизнь 5091
  10. Большая чистота. 5 лучших книг декабря 868
  1. Сенатор Грэм: Путин должен знать, что с нас хватит 18749 / 20371
  2. Человек в скафандре. Как спорить с пропагандистом Кремля 3642 / 5040
  3. Границу с Молдовой обустроят так же, как с РФ и оккупированным Крымом 2903 / 3148
  4. В ночь на 4 января украинцы смогут полюбоваться метеоритным дождем 2829 / 3202
  5. Укроборонпрому нужно полтора года, чтобы наладить выпуск отечественных боеприпасов 2471 / 2785
  6. НБУ в три раза снизил лимит на расчеты наличными для граждан 1990 / 2093
  7. Глава ОБСЕ Курц прокомментировал свою поездку в Донбасс 1899 / 2107
  8. Взяли на вооружение. Главные достижения украинского оборонпрома 1797 / 11313
  9. Во Львове горит завод "Электрон" 1723 / 1887
  10. Ле Пен могут запретить въезд в Украину из-за заявления о Крыме 1595 / 1741
  1. Человек в скафандре. Как спорить с пропагандистом Кремля 47 / 5040
  2. Сенатор Грэм: Путин должен знать, что с нас хватит 40 / 20371
  3. Через грабли к счастью. Новогодние советы психолога 22 / 3737
  4. Простые вещи. 14 изобретений 2016 года, которые изменят вашу жизнь 21 / 5091
  5. Научные достижения. Чего добились украинские учёные в 2016 году 21 / 3035
  6. В ночь на 4 января украинцы смогут полюбоваться метеоритным дождем 20 / 3202
  7. НБУ в три раза снизил лимит на расчеты наличными для граждан 19 / 2093
  8. Не бояться базара. Чего не понимает Виталий Кличко о собственной стране 10 / 5027
  9. Границу с Молдовой обустроят так же, как с РФ и оккупированным Крымом 9 / 3148
  10. Глава ОБСЕ Курц прокомментировал свою поездку в Донбасс 8 / 2107
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2016.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.