Референдумы стран Евросоюза – опасная авантюра, – премьер Словакии

Если в Италии решат отказаться от евро, это ударит по всему банковскому сектору ЕС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что референдумы, которые проводятся в отдельных европейских странах, несут опасность для всего Евросоюза, и поэтому эти "авантюры" необходимо прекратить. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

"Прошу лидеров Европейского союза, чтобы они прекратили авантюры, подобные референдумам относительно внутренних дел в Британии и Италии, – заявил Фицо. – Великобритания не является страной еврозоны, а Италия имеет огромное влияние на банковский сектор, евро. Что мы будем делать, если в Италии проведут референдум по евро, и итальянские граждане решат, что они не хотят евро", – заявил он.

Ранее сообщалось, что в Словакии небольшая ультраправая Народная партия начала сбор подписей под петицией о проведении референдума о членстве страны в ЕС и НАТО.