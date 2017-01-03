У Трампа назвали дату его первой пресс-конференции

Планируется, что она состоится на следующий день после прощальной речи Обамы

Первую большую пресс-конференцию Дональда Трампа после его избрания президентом США планируется провести 11 января. Об этом сообщила советник Трампа Келлиэн Конуэй, передает телеканал 112 со ссылкой на DailyMail.

По ее словам, дата 11 января согласована с Трампом. "Если юристы и специалисты по надзору за нормативно-правовым соответствием подтвердят нашу готовность, мы оставим эту дату", - заявила Конуэй.

После своей победы на выборах президента США, Трамп ни разу не собирал журналистов, а общался со своими избирателями и прессой с помощью Twitter и интервью. Отмечается, что новоизбранный президент США намеревался провести пресс-конференцию в середине декабря, однако отложил ее.

Напомним, предыдущий президент США Барак Обама выступит с прощальной речью 10 января в Чикаго.