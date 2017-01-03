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Главная » Мир » Впервые после аварии ракету Falcon 9 запустят 8 января

Впервые после аварии ракету Falcon 9 запустят 8 января

Впервые после аварии ракету Falcon 9 запустят 8 января
Falcon 9 / Фото: NASA

В SpaceX завершили расследование сентябрьской аварии и приняли меры, чтобы аналогичное ЧП не повторилось

03.01.17 172
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Компания SpaceX заявила о том, что планирует возобновить запуски ракеты-носителя Falcon 9, ближайший из которых состоится 8 января этого года, передают Украинские новости.

С помощью Falcon 9 американская компания Iridium Communications собирается вывести в космос первую группировку телекоммуникационных спутников Iridium нового поколения. SpaceX планирует доставить на орбиту с помощью ракет-носителей производства SpaceX несколько десятков таких аппаратов.

Кроме того, в SpaceX объявили об окончании расследования сентябрьской катастрофы. По мнению инженеров компании, причиной стала неполадка в одном из трех расположенных в баке с жидким кислородом во второй ступени ракеты баллонов, находящихся под высоким давлением. Ранее сообщалось, что авария произошла из-за трещины в системе подачи гелия в резервуар с жидким кислородом на второй ступени ракеты.

В SpaceX подчеркнули, что приняли все необходимые меры, чтобы аналогичное ЧП не повторилось.

Напомним, ракета Falcon 9 загорелась на стартовой площадке на космодроме мыса Канаверал 1 сентября. В результате происшествия была потеряна как ракета-носитель, так и закрепленный на ней спутник, с помощью которого компания Facebook планировала улучшить качество интернета в Африке. Глава SpaceX Илон Маск называл неудачный запуск самым тяжелым провалом за 14 лет.

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