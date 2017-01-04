На Филиппинах произошел массовый побег заключенных из тюрьмы

В результате нападения на тюрьму исламистов удалось сбежать 132 заключенным

В результате спланированного нападения в ночь на 4 января из тюрьмы на юге Филиппин удалось сбежать 132 заключенным. Об этом сообщает Радио Свобода.

Десятки вооруженных людей, связанных с мусульманскими боевиками, штурмовали ночью 4 января тюрьму на юге Филиппин. В результате убит охранник, бежали более 130 заключенных, сообщила полиция.

По данным начальника тюрьмы, боевики открыли огонь по охранникам тюрьмы в городе Кидапаван в провинции Северный Котабато около 1-го часа ночи по местному времени. По его словам, атака была хорошо спланирована, и у беглецов было прикрытие.

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В результате из 1511 заключенных 132 удалось сбежать, еще двое сразу поймали.

Филиппинские силовики заявили о начале операции по поиску боевиков и беглецов-заключенных.

По предварительным данным, командир боевиков принадлежал к группе, отколовшейся от группировки "Исламский освободительный фронт моро".

В 2014 году правительство Филиппин подписал мирное соглашение с "фронтом", который является крупнейшей в стране мусульманской вооруженной группировкой. Но часть исламистов не признала соглашение и продолжает вооруженную борьбу.

В южном островном регионе Минданао на Филиппинах сосредоточено большое количество мусульманских боевиков и ряд преступных группировок, некоторые из которых поклялись на верность группировке ИГИЛ.

За прошлый год исламисты в ходе атак помогли убежать 23 заключенным на Филиппинах.