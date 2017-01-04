Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал20162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » ЦРУ: Россия использует в Сирии "тактику выжженной земли"

ЦРУ: Россия использует в Сирии "тактику выжженной земли"

ЦРУ: Россия использует в Сирии "тактику выжженной земли"
Джон Бреннан / Фото: AP

Эти действия привели к гибели тысяч мирных граждан

04.01.17 125
0000

Российская Федерация играет в Сирии по собственным правилам и использует в том числе "тактику выжженной земли", которая стала причиной гибели тысяч местных жителей. Об этом в интервью PBS заявил директор Центрального разведывательного управления США Джон Бреннан, передает УНИАН.

"США никогда бы не стали делать ни в каком из этих военных конфликтов то, что россияне делали в Сирии касательно отчасти использованной ими политики выжженной земли, которая привела к разрушениям и смертям тысяч и тысяч мирных жителей", - сказал он.

Бреннан заявил, что было понятно еще до прибытия российского воинского контингента в Сирию, что Москва "не бросит своего давнего союзника" и приложит максимально усилий для его защиты.

Глава ЦРУ добавил, что "россияне представили всю оппозицию в качестве террористов".

"И поэтому они предприняли эти чрезвычайно смелые и, на мой взгляд, во многих отношениях опрометчивые военные действия, которые привели к гибели столь большого числа сирийцев" - заявил Бреннан.

Напомним, представители сирийской оппозиции призвали Россию как гаранта договоренности о перемирии в Сирии предпринять шаги по предотвращению попыток армии Асада и отрядов наемников нарушить соглашение о режиме прекращения огня.

Договоренность о перемирии в Сирии вступила в силу в 00:00 30 декабря. Турция и Россия выступили гарантами соглашения, которое не распространяется на организации, включенные решением СБ ООН в список террористических.

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Прах Ярослава Мудрого хотят забрать из США и перезахоронить в Киеве, – НищукУ Трампа назвали дату его первой пресс-конференцииТука: Донбасс вернется под контроль Киева не позже середины 2018 года

Читайте также на focus.ua

Новости партнеров

Loading...
Топ-10
  1. Как по маслу.10 событий и персон, ставших символами 2016 года 2005
  2. 100 самых влиятельных украинцев. Полный список 7250
  3. Мир стабилен и прекрасен. Просто от этого рано или поздно умираешь, — Сергей Жадан 7258
  4. Ледниковый период. Почему отношения Украины и Израиля стали более прохладными 3098
  5. Взяли на вооружение. Главные достижения украинского оборонпрома 11476
  6. Людям страшно выпадать из своего уютного мира. Это небезопасно, это риск, — Тарас Лютый 1986
  7. Не бояться базара. Чего не понимает Виталий Кличко о собственной стране 5113
  8. Через грабли к счастью. Новогодние советы психолога 3840
  9. Простые вещи. 14 изобретений 2016 года, которые изменят вашу жизнь 5241
  10. Большая чистота. 5 лучших книг декабря 888
  1. Сенатор Грэм: Путин должен знать, что с нас хватит 18877 / 20513
  2. Человек в скафандре. Как спорить с пропагандистом Кремля 5348 / 6914
  3. Границу с Молдовой обустроят так же, как с РФ и оккупированным Крымом 3709 / 3949
  4. В ночь на 4 января украинцы смогут полюбоваться метеоритным дождем 2887 / 3267
  5. Укроборонпрому нужно полтора года, чтобы наладить выпуск отечественных боеприпасов 2543 / 2868
  6. НБУ в три раза снизил лимит на расчеты наличными для граждан 2172 / 2306
  7. Глава ОБСЕ Курц прокомментировал свою поездку в Донбасс 2045 / 2264
  8. В Украину идут лютые морозы с метелями и сильным ветром 1964 / 2171
  9. Взяли на вооружение. Главные достижения украинского оборонпрома 1931 / 11476
  10. Во Львове горит завод "Электрон" 1752 / 1930
  1. Человек в скафандре. Как спорить с пропагандистом Кремля 62 / 6914
  2. Сенатор Грэм: Путин должен знать, что с нас хватит 43 / 20513
  3. Через грабли к счастью. Новогодние советы психолога 23 / 3840
  4. Научные достижения. Чего добились украинские учёные в 2016 году 22 / 3251
  5. Простые вещи. 14 изобретений 2016 года, которые изменят вашу жизнь 21 / 5241
  6. В ночь на 4 января украинцы смогут полюбоваться метеоритным дождем 20 / 3267
  7. НБУ в три раза снизил лимит на расчеты наличными для граждан 19 / 2306
  8. Не бояться базара. Чего не понимает Виталий Кличко о собственной стране 11 / 5113
  9. Границу с Молдовой обустроят так же, как с РФ и оккупированным Крымом 11 / 3949
  10. Глава ОБСЕ Курц прокомментировал свою поездку в Донбасс 9 / 2264
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2016.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.