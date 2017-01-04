ЦРУ: Россия использует в Сирии "тактику выжженной земли"

Эти действия привели к гибели тысяч мирных граждан

Российская Федерация играет в Сирии по собственным правилам и использует в том числе "тактику выжженной земли", которая стала причиной гибели тысяч местных жителей. Об этом в интервью PBS заявил директор Центрального разведывательного управления США Джон Бреннан, передает УНИАН.

"США никогда бы не стали делать ни в каком из этих военных конфликтов то, что россияне делали в Сирии касательно отчасти использованной ими политики выжженной земли, которая привела к разрушениям и смертям тысяч и тысяч мирных жителей", - сказал он.

Бреннан заявил, что было понятно еще до прибытия российского воинского контингента в Сирию, что Москва "не бросит своего давнего союзника" и приложит максимально усилий для его защиты.

Глава ЦРУ добавил, что "россияне представили всю оппозицию в качестве террористов".

"И поэтому они предприняли эти чрезвычайно смелые и, на мой взгляд, во многих отношениях опрометчивые военные действия, которые привели к гибели столь большого числа сирийцев" - заявил Бреннан.

Напомним, представители сирийской оппозиции призвали Россию как гаранта договоренности о перемирии в Сирии предпринять шаги по предотвращению попыток армии Асада и отрядов наемников нарушить соглашение о режиме прекращения огня.

Договоренность о перемирии в Сирии вступила в силу в 00:00 30 декабря. Турция и Россия выступили гарантами соглашения, которое не распространяется на организации, включенные решением СБ ООН в список террористических.