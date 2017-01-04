Родственники Александра Олеся согласны на перезахоронение останков писателя в Украине

Родственники украинского писателя Александра Олеся, проживающие в Канаде, согласны на перезахоронение его останков в Украине.



Об этом сообщил в Twitter посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

"Мы разыскали двух канадских правнуков Александра Олеся. Семья согласна на его перезахоронение в Украине. Пусть ему пухом будет земля наша", - написал Шевченко.

Ранее стало известно, что останки Александра Олеся принудительно эксгумированы, а в его могиле на Ольшанском кладбище в Праге собираются похоронить другого человека.

Александр Олесь умер в 1944 году. По чешским законам, после погребения родственники или друзья умерших должны платить ренту за место на кладбище в размере 20 тыс. чешских крон на 10 лет (примерно 20 тыс. грн). По словам представителей украинской общины, до недавнего времени ренту за могилу Олеся платил, по собственной инициативе, гражданин Чехии и выходец из Украины Владимир Михайлишин. Однако недавно Михайлишин умер, и его сын решил похоронить отца в могиле Олеся.

Останки писателя и его жены были перемещены в депозитарий кладбища до решения родственников о месте их окончательного захоронения.



Президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел срочно вмешаться в ситуацию.