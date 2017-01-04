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Главная » Мир » СМИ: Сенаторы США подготовили проект новых антироссийских санкций

СМИ: Сенаторы США подготовили проект новых антироссийских санкций

СМИ: Сенаторы США подготовили проект новых антироссийских санкций
Сенат США / Фото: novagromada.com.ua

Их могут рассмотреть уже на следующей неделе

04.01.17 344
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Сенаторы США от Республиканской и Демократической партий подготовили законопроект, который предусматривает введение новых санкций в отношении Российской Федерации. Об этом сообщил один из авторов законопроекта, сенатор-демократ Бен Кардин, сообщает 112 Украина со ссылкой на CNN. 

"Это будет всеобъемлющий законопроект, который позволит конгрессу ввести дополнительные санкции против России", - цитирует сенатора издание. 

По словам сенатора, санкции станут ответом на действия Москвы в Восточной Европе и Сирии.

Данный законопроект, по словам Кардина, может быть внесен на рассмотрение Сената США уже на следующей неделе. 

Напомним, 29 декабря президент США Барак Обама подписал указ о введении новых санкций против России в связи с хакерскими атаками, в которых Белый дом обвинил Москву. Под санкции попали пять ведомств, включая ФСБ, ГРУ и Специальный технологический центр. Кроме того, в список попали шесть физических лиц: руководитель ГРУ Генштаба Игорь Коробов и три его заместителя - Игорь Костюков, Владимир Алексеев и Сергей Гизунов. Также в нем значатся программист Алексей Билан и Евгений Богачев.

Кроме того, 35 российских дипломатов были высланы из США.

 

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