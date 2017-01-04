Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал20162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Банки Франции отказались кредитовать президентскую кампанию Марин Ле Пен

Банки Франции отказались кредитовать президентскую кампанию Марин Ле Пен

Банки Франции отказались кредитовать президентскую кампанию Марин Ле Пен
Марин Ле Пен / Фото из открытых источников

Лидер ультраправых выразила готовность принять помощь от России

04.01.17 636
1000

Все французские банки отказались выдать кредит на президентскую кампанию лидера французских ультраправых Марин Ле Пен. Об этом лидер партии "Национальный фронт" заявила в эфире BFM-TV, передает Европейская правда.

"Все французские банки отказываются кредитовать мою президентскую кампанию, несмотря на то, что они ничем не рискуют, ведь мы уверены в том, что сможем набрать больше чем 5%. Таким образом, мы видим, что это политическое решение", – заявила ультраправый политик.

По словам Ле Пен, ей не хватает 6 млн евро для проведения полноценной кампании.

"Я боролась с банками (Франции, – ред.), ведь это (позиция банков относительно финансирования кампании Ле Пен, – ред.) является угрозой для демократии. Я обратилась в европейские, английские, американские, российские банки и, конечно, приму помощь от первого, кто будет готов выделить средства", – подчеркнула Ле Пен.

Напомним, в 2014 году Ле Пен получила кредит в размере 9 млн евро для финансирования своей кампании в Первом чешско-российском банке.

В конце прошлого года стало известно, что российское Агентство по страхованию вкладов подало иск в суд за долг партии Ле Пен перед банком, права на который Первый чешско-российский банк "передал третьему лицу". Об этом сообщало российское информационное агентство RNS. Сам банк был лишен Банком России лицензии 1 июля 2016 года.

Ранее сообщалось, что лидер французских ультраправых, кандидат в президенты Марин Ле Пен заявила, что аннексия украинского Крыма Россией "не была незаконной".

1
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Ле Пен могут запретить въезд в Украину из-за заявления о КрымеBild составил ТОП-7 лидеров, которые негативно повлияли на мировую политикуМарин Ле Пен считает аннексию Крыма вполне законной

Читайте также на focus.ua

Новости партнеров

Loading...
Топ-10
  1. Как по маслу.10 событий и персон, ставших символами 2016 года 2092
  2. 100 самых влиятельных украинцев. Полный список 7501
  3. Мир стабилен и прекрасен. Просто от этого рано или поздно умираешь, — Сергей Жадан 7336
  4. Ледниковый период. Почему отношения Украины и Израиля стали более прохладными 3138
  5. Взяли на вооружение. Главные достижения украинского оборонпрома 11788
  6. Людям страшно выпадать из своего уютного мира. Это небезопасно, это риск, — Тарас Лютый 2033
  7. Не бояться базара. Чего не понимает Виталий Кличко о собственной стране 5338
  8. Через грабли к счастью. Новогодние советы психолога 3964
  9. Простые вещи. 14 изобретений 2016 года, которые изменят вашу жизнь 5392
  10. Большая чистота. 5 лучших книг декабря 928
  1. Сенатор Грэм: Путин должен знать, что с нас хватит 18922 / 20572
  2. Суд избрал Курченко меру пресечения в виде содержания под стражей 7904 / 8695
  3. Человек в скафандре. Как спорить с пропагандистом Кремля 5707 / 7403
  4. Границу с Молдовой обустроят так же, как с РФ и оккупированным Крымом 3870 / 4157
  5. На мир не надейся. Почему ситуация в мировой экономике складывается не в пользу Украины 3819 / 4215
  6. В ночь на 4 января украинцы смогут полюбоваться метеоритным дождем 2894 / 3280
  7. Укроборонпрому нужно полтора года, чтобы наладить выпуск отечественных боеприпасов 2561 / 2894
  8. НБУ в три раза снизил лимит на расчеты наличными для граждан 2289 / 2494
  9. Взяли на вооружение. Главные достижения украинского оборонпрома 2153 / 11788
  10. В Украину идут лютые морозы с метелями и сильным ветром 2116 / 2361
  1. Человек в скафандре. Как спорить с пропагандистом Кремля 65 / 7403
  2. Сенатор Грэм: Путин должен знать, что с нас хватит 43 / 20572
  3. Через грабли к счастью. Новогодние советы психолога 24 / 3964
  4. Простые вещи. 14 изобретений 2016 года, которые изменят вашу жизнь 22 / 5392
  5. Научные достижения. Чего добились украинские учёные в 2016 году 22 / 3367
  6. НБУ в три раза снизил лимит на расчеты наличными для граждан 20 / 2494
  7. В ночь на 4 января украинцы смогут полюбоваться метеоритным дождем 20 / 3280
  8. Не бояться базара. Чего не понимает Виталий Кличко о собственной стране 12 / 5338
  9. Границу с Молдовой обустроят так же, как с РФ и оккупированным Крымом 11 / 4157
  10. Глава ОБСЕ Курц прокомментировал свою поездку в Донбасс 9 / 2317
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2016.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.