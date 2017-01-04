Банки Франции отказались кредитовать президентскую кампанию Марин Ле Пен

Все французские банки отказались выдать кредит на президентскую кампанию лидера французских ультраправых Марин Ле Пен. Об этом лидер партии "Национальный фронт" заявила в эфире BFM-TV, передает Европейская правда.

"Все французские банки отказываются кредитовать мою президентскую кампанию, несмотря на то, что они ничем не рискуют, ведь мы уверены в том, что сможем набрать больше чем 5%. Таким образом, мы видим, что это политическое решение", – заявила ультраправый политик.

По словам Ле Пен, ей не хватает 6 млн евро для проведения полноценной кампании.

"Я боролась с банками (Франции, – ред.), ведь это (позиция банков относительно финансирования кампании Ле Пен, – ред.) является угрозой для демократии. Я обратилась в европейские, английские, американские, российские банки и, конечно, приму помощь от первого, кто будет готов выделить средства", – подчеркнула Ле Пен.

Напомним, в 2014 году Ле Пен получила кредит в размере 9 млн евро для финансирования своей кампании в Первом чешско-российском банке.

В конце прошлого года стало известно, что российское Агентство по страхованию вкладов подало иск в суд за долг партии Ле Пен перед банком, права на который Первый чешско-российский банк "передал третьему лицу". Об этом сообщало российское информационное агентство RNS. Сам банк был лишен Банком России лицензии 1 июля 2016 года.

Ранее сообщалось, что лидер французских ультраправых, кандидат в президенты Марин Ле Пен заявила, что аннексия украинского Крыма Россией "не была незаконной".