Пророссийский Додон лишил гражданства Молдовы экс-президента Румынии

Новый, пророссийски настроенный, президент Молдовы Игорь Додон лишил гражданства страны экс-президента Румынии Траяна Бэсеску. Свое решение Додон объяснил тем, что это гражданство, якобы, было получено незаконно.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Подписывая указ об отмене гражданства Бэсеску, Додон не объяснил, почему считает незаконным предоставление гражданства бывшим президентом Молдовы Николаем Тимофти.

В ноябре прошлого года Траян Бэсеску и его жена Мария приняли присягу гражданства в посольстве Молдовы в Бухаресте, заявив о возможности присутствовать в политике бывшей советской республики, которая некогда была частью Румынии.

Бэсеску, будучи президентом Румынии в период 2004-2014 годов, предлагал Молдове воссоединение с Румынией, чтобы вместе двигаться в Европейский Союз.

Президент Молдовы Игорь Додон, обещавший укреплять связи с Москвой, и раньше агитировал за отмену гражданства Бэсеску. Теперь же Додон положил конец любым политическим амбициям последнего.

В свою очередь, Бэсеску назвал действия Додона "политическими" и заявил, что Додон его "боится".

Во время президентства Бэсеску в Румынии сотни тысяч молдаван получили право на румынское гражданство и имели возможность стать гражданами Европейского Союза.