Британский журналист выдвинул новую гипотезу крушения "Титаника"

Причиной крушения "Титаника" могло стать не только столкновение с айсбергом, но еще и пожар на борту. Такую версию выдвинул британский журналист Шенан Молони, сообщает 112 Украина со ссылкой на The Independent.

Молони более 30 лет исследовал причины крушения корабля. Изучая фотографии, снятые до того, как корабль вышел из судостроительного завода в Белфасте, журналист увидел черные метки вдоль правой части корпуса корабля - как раз там, где его пробил айсберг. Эксперты подтвердили, что это скорее всего сажа, что доказывает факт пожара в топливном отсеке.

По мнению журналиста, пожар возник еще до выхода лайнера из Саутгемптона, его безуспешно тушили в течение нескольких недель. За это время обшивка судна нагрелась, что значительно снизило ее прочность. Именно поэтому столкновение с айсбергом привело к столь катастрофическим последствиям.

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Как выяснил Молони, владельцы судна знали о возгорании и пытались скрыть его от пассажиров: для этого в Саутгемптоне его развернули к берегу другим бортом. Офицерам было приказано не рассказывать о пожаре пассажирам.

Уже в пути команда из 12 человек продолжала тушить пожар, но справиться с огнем так и не удалось. По утверждению Молони, обшивка судна в этом месте нагрелась до температуры около 1 000 градусов по Цельсию. Когда на пятый день пути "Титаник" столкнулся с айсбергом, обшивка не выдержала, и в борту образовалась огромная пробоина.

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"Это идеальное совпадение необычных факторов: огня, льда и уголовной халатности. Никто не расследовал эти метки до этого. Это полностью меняет историю", - подытожил Молони.

Напомним, "Титаник" затонул 15 апреля 1912 года во время своего первого рейса. Судно столкнулось с айсбергом в Атлантическом океане. Жертвами катастрофы стали более 1 500 человек. По официальной версии, к трагедии привело то, что "судно двигалось на большой скорости в опасных обледеневших водах, и команда не смогла избежать столкновения с айсбергом".