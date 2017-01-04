Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал20162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Британский журналист выдвинул новую гипотезу крушения "Титаника"

Британский журналист выдвинул новую гипотезу крушения "Титаника"

Британский журналист выдвинул новую гипотезу крушения "Титаника"
Фото: Getty images

Корпус корабля утратил свою прочность в результате бушевавшего на корабле пожара

04.01.17 779
0000

Причиной крушения "Титаника" могло стать не только столкновение с айсбергом, но еще и пожар на борту. Такую версию выдвинул британский журналист Шенан Молони, сообщает 112 Украина со ссылкой на  The Independent.

Молони более 30 лет исследовал причины крушения корабля. Изучая фотографии, снятые до того, как корабль вышел из судостроительного завода в Белфасте, журналист увидел черные метки вдоль правой части корпуса корабля - как раз там, где его пробил айсберг. Эксперты подтвердили, что это скорее всего сажа, что доказывает факт пожара в топливном отсеке. 

По мнению журналиста, пожар возник еще до выхода лайнера из Саутгемптона, его безуспешно тушили в течение нескольких недель. За это время обшивка судна нагрелась, что значительно снизило ее прочность. Именно поэтому столкновение с айсбергом привело к столь катастрофическим последствиям. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Аниматоры почти три часа топили Титаник

Как выяснил Молони, владельцы судна знали о возгорании и пытались скрыть его от пассажиров: для этого в Саутгемптоне его развернули к берегу другим бортом. Офицерам было приказано не рассказывать о пожаре пассажирам.

Уже в пути команда из 12 человек продолжала тушить пожар, но справиться с огнем так и не удалось. По утверждению Молони, обшивка судна в этом месте нагрелась до температуры около 1 000 градусов по Цельсию. Когда на пятый день пути "Титаник" столкнулся с айсбергом, обшивка не выдержала, и в борту образовалась огромная пробоина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фотографию айсберга, потопившего "Титаник", продали за $32 тыс.

"Это идеальное совпадение необычных факторов: огня, льда и уголовной халатности. Никто не расследовал эти метки до этого. Это полностью меняет историю", - подытожил Молони. 

Напомним, "Титаник" затонул 15 апреля 1912 года во время своего первого рейса. Судно столкнулось с айсбергом в Атлантическом океане. Жертвами катастрофы стали более 1 500 человек. По официальной версии, к трагедии привело то, что "судно двигалось на большой скорости в опасных обледеневших водах, и команда не смогла избежать столкновения с айсбергом". 

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Число жертв железнодорожной катастрофы в Индии возросло до 143Число жертв железнодорожной катастрофы в Индии возросло до 120В Индии поезд сошел с рельс – погибли более 90 человек

Читайте также на focus.ua

Новости партнеров

Loading...
Топ-10
  1. Как по маслу.10 событий и персон, ставших символами 2016 года 2092
  2. 100 самых влиятельных украинцев. Полный список 7501
  3. Мир стабилен и прекрасен. Просто от этого рано или поздно умираешь, — Сергей Жадан 7336
  4. Ледниковый период. Почему отношения Украины и Израиля стали более прохладными 3138
  5. Взяли на вооружение. Главные достижения украинского оборонпрома 11788
  6. Людям страшно выпадать из своего уютного мира. Это небезопасно, это риск, — Тарас Лютый 2033
  7. Не бояться базара. Чего не понимает Виталий Кличко о собственной стране 5337
  8. Через грабли к счастью. Новогодние советы психолога 3964
  9. Простые вещи. 14 изобретений 2016 года, которые изменят вашу жизнь 5391
  10. Большая чистота. 5 лучших книг декабря 928
  1. Сенатор Грэм: Путин должен знать, что с нас хватит 18922 / 20572
  2. Суд избрал Курченко меру пресечения в виде содержания под стражей 7904 / 8695
  3. Человек в скафандре. Как спорить с пропагандистом Кремля 5707 / 7398
  4. Границу с Молдовой обустроят так же, как с РФ и оккупированным Крымом 3870 / 4156
  5. На мир не надейся. Почему ситуация в мировой экономике складывается не в пользу Украины 3819 / 4213
  6. В ночь на 4 января украинцы смогут полюбоваться метеоритным дождем 2894 / 3280
  7. Укроборонпрому нужно полтора года, чтобы наладить выпуск отечественных боеприпасов 2561 / 2894
  8. НБУ в три раза снизил лимит на расчеты наличными для граждан 2289 / 2493
  9. Взяли на вооружение. Главные достижения украинского оборонпрома 2153 / 11788
  10. В Украину идут лютые морозы с метелями и сильным ветром 2116 / 2361
  1. Человек в скафандре. Как спорить с пропагандистом Кремля 65 / 7398
  2. Сенатор Грэм: Путин должен знать, что с нас хватит 43 / 20572
  3. Через грабли к счастью. Новогодние советы психолога 24 / 3964
  4. Простые вещи. 14 изобретений 2016 года, которые изменят вашу жизнь 22 / 5391
  5. Научные достижения. Чего добились украинские учёные в 2016 году 22 / 3367
  6. НБУ в три раза снизил лимит на расчеты наличными для граждан 20 / 2493
  7. В ночь на 4 января украинцы смогут полюбоваться метеоритным дождем 20 / 3280
  8. Не бояться базара. Чего не понимает Виталий Кличко о собственной стране 12 / 5337
  9. Границу с Молдовой обустроят так же, как с РФ и оккупированным Крымом 11 / 4156
  10. Глава ОБСЕ Курц прокомментировал свою поездку в Донбасс 9 / 2317
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2016.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.