Пять стран стали непостоянными членами Совета безопасности ООН

Боливия, Эфиопия, Италия, Казахстан и Швеция стали непостоянными членами Совета безопасности Организации Объединенных Наций на период 2017-2018 годов.

Об этом сообщает Центр новостей ООН.

"С 1 января этого года Боливия, Эфиопия, Италия, Казахстан и Швеция заняли кресла непостоянных членов Совета безопасности ООН. Срок их полномочий - два года. Интересно, что Швеция сразу же заступила на пост председателя Совета безопасности ООН", - говорится в сообщении.

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В состав Совета безопасности ООН входят 15 государств-членов. Великобритания, Китай, Россия, США и Франция являются постоянными членами Совбеза. Еще десять непостоянных членов избираются Генеральной ассамблеей на два года. Каждый год проводится замена пяти из 10 непостоянных членов.

В прошлом году непостоянными членами Совета безопасности на 2016-2017 годы были избраны Египет, Сенегал, Украина, Уругвай и Япония. Новые члены - Боливия, Эфиопия, Италия, Казахстан и Швеция - заменят в Совбезе Анголу, Малайзию, Новую Зеландию, Венесуэлу и Испанию, срок полномочий которых закончился 31 декабря 2016 года.