WikiLeaks: Жесткий диск с перепиской Клинтон исчез из архивов США

Диск на два терабайта, вероятно, был похищен из Управления национальных архивов и учетных документов

Администрация сайта Wikileaks заявляет о вероятном исчезновении из Управления национальных архивов и учетных документов США жесткого диска с информацией об электронной переписке экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Об этом говорится в сообщении в микроблоге сайта в Twitter, передает Европейская правда.

"Диск на два терабайта с информацией об электронной переписке Хиллари Клинтон в Белом доме, вероятно, был похищен из Управления национальных архивов и учетных документов", – говорится в сообщении.

Также в WikiLeaks заявляют о намерении выплатить вознаграждение за информацию о потенциальном злоумышленнике, который, по мнению администрации сайта, является работником администрации нынешнего президента США Барака Обамы.

"Мы выплатим $20 тыс. вознаграждения за информацию, которая приведет к аресту или обнаружению администратора-агента Обамы, который уничтожил важные записи", – говорится в сообщении.

По информации Wikileaks жесткий диск пропал еще 24 марта 2016 года.

Как отмечает издание, сообщения в Twitter появились незадолго до того, как основатель сайта Wikileaks Джулиан Ассанж дал интервью телеканалу Fox News. Так, по словам Ассанжа, его ресурс не сотрудничал с Россией для вмешательства в переписку Хиллари Клинтон и главы ее избирательного штаба Джона Подесты.