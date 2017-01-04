Переговоры по Сирии начнутся 23 января в Астане

Если нарушения перемирия не прекратятся, мирный процесс может быть сорван

Новые переговоры по мирному урегулированию гражданской войны в Сирии должны начаться в столице Казахстана Астане 23 января. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает Deutsche Welle.

"Мы напряженно будем работать ради политического решения", - отметил турецкий министр.

Чавушоглу заявил, что войска президента Сирии Башара Асада должны придерживаться перемирия так же, как и боевики-шииты, которых поддерживает Иран и которые выступают на стороне Асада.

В то же время Турция предостерегает от возможного провала мирного процесса, вероятно, ссылаясь на недавние заявления повстанцев о нарушении военными режима тишины. "Если мы не остановим увеличение количества нарушений (перемирия, - ред.), процесс в Астане может провалиться", - подчеркнул Чавушоглу.

Напомним, в конце 2016 года Россия совместно с турецкой стороной выступила в качестве гаранта перемирия в Сирии, введенного с 30 декабря, однако режим тишины неоднократно нарушали сирийские правительственные войска, из-за чего часть повстанцев заявили о приостановке подготовки к мирным переговорам.

Москва и Тегеран являются близкими сторонниками Башара Асада, способствуя сохранению его режима военными методами. Анкара же оказывает помощь оппозиционным силам в борьбе против джихадистов, одновременно противодействуя отрядам курдских повстанцев.