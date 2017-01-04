Кандидат в президенты Франции отрабатывает одолженные у Путина деньги, – Чубаров

К заявлениям Марин Ле Пен нужно относиться как к купленному Россией мнению

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что своими заявлениями кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен отрабатывает деньги, одолженные у Путина. Чубаров выразил сомнение, что Ле Пен станет президентом Франции, а именно для проведения предвыборной кампании она занимала деньги, передает 24 канал.

"Марин Ле Пен получила 9 миллионов кредита в России. Все это знают, хотя он был оформлен через чешско-российский банк. Нужно относиться к этим заявлениям как к купленному Россией мнению", – заявил Чубаров.

Чубаров отметил, что несмотря на утверждение о законности действий России в Крыму французский политик употребила слово "аннексия", которое означает насильственное присоединение, поэтому словосочетание "справедливая аннексия" является по меньшей мере странным.

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Напомним, лидер французской ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заявила, что не считает аннексию Крыма Россией незаконной.

После этого в Службе безопасности Украины не исключили установление Ле Пен запрета на въезд в Украину из-за ее заявления по Крыму и направили в МИД письмо для согласования такого запрета.

В 2014 году Ле Пен получила кредит в размере 9 млн евро для финансирования своей кампании в Первом чешско-российском банке.

В конце прошлого года стало известно, что российское Агентство по страхованию вкладов подало иск в суд за долг партии Ле Пен перед банком, права на который Первый чешско-российский банк "передал третьему лицу". Об этом сообщало российское информационное агентство RNS. Сам банк был лишен Банком России лицензии 1 июля 2016 года.