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Главная » Мир » Кандидат в президенты Франции отрабатывает одолженные у Путина деньги, – Чубаров

Кандидат в президенты Франции отрабатывает одолженные у Путина деньги, – Чубаров

Кандидат в президенты Франции отрабатывает одолженные у Путина деньги, – Чубаров
Марин Ле Пен / Фото: redd.it

К заявлениям Марин Ле Пен нужно относиться как к купленному Россией мнению

04.01.17 1107
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Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что своими заявлениями кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен отрабатывает деньги, одолженные у Путина. Чубаров выразил сомнение, что Ле Пен станет президентом Франции, а именно для проведения предвыборной кампании она занимала деньги, передает 24 канал.

"Марин Ле Пен получила 9 миллионов кредита в России. Все это знают, хотя он был оформлен через чешско-российский банк. Нужно относиться к этим заявлениям как к купленному Россией мнению", – заявил Чубаров.

Чубаров отметил, что несмотря на утверждение о законности действий России в Крыму французский политик употребила слово "аннексия", которое означает насильственное присоединение, поэтому словосочетание "справедливая аннексия" является по меньшей мере странным.

Напомним, лидер французской ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заявила, что не считает аннексию Крыма Россией незаконной.

После этого в Службе безопасности Украины не исключили установление Ле Пен запрета на въезд в Украину из-за ее заявления по Крыму и направили в МИД письмо для согласования такого запрета.

В 2014 году Ле Пен получила кредит в размере 9 млн евро для финансирования своей кампании в Первом чешско-российском банке.

В конце прошлого года стало известно, что российское Агентство по страхованию вкладов подало иск в суд за долг партии Ле Пен перед банком, права на который Первый чешско-российский банк "передал третьему лицу". Об этом сообщало российское информационное агентство RNS. Сам банк был лишен Банком России лицензии 1 июля 2016 года.

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