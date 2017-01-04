Президент Молдовы встретился с лидером сепаратистов Приднестровья

Президент Молдовы и лидер непризнанной Приднестровской молдавской республики встретились впервые за последние восемь лет. Об этом сообщает пресс-служба молдавского президента.

Рабочая встреча Игоря Додона и Вадима Красносельского состоялась сегодня, 4 января, в городе Бендеры, контролируемом приднестровскими сепаратистами.

В ходе встречи Додон и Красносельский поздравили друг друга с победой на выборах.

"Президент Республики Молдова Игорь Додон отметил, что впервые с 2008 года состоялась подобная встреча. Глава государства выразил надежду, что в нынешнем году постепенно будут решаться накопившиеся вопросы и проблемы", – говорится в сообщении.

Лидер Молдовы также выразил мнение, что есть все предпосылки для того, чтобы 2017 год был успешным для совместной работы по улучшению отношений между Кишиневом и Тирасполем.

В свою очередь главарь ПМР назвал состоявшуюся встречу ознакомительной и "хорошим началом для сотрудничества в решении конкретных вопросов, касающихся простых граждан по обе стороны Днестра".

Стороны обсудили повестку и весь спектр вопросов, накопившихся за последние годы, в том числе в сфере образования, регистрации автотранспорта, связи, передвижения граждан и др.

Следующая такая встреча, как ожидается, пройдет в ближайшее время.

Напомним, Игорь Додон официально стал президентом Молдовы 23 декабря 2016 года. Он, в частности, выступает за сближение страны с Россией и против интеграции в НАТО. Ранее Додон заявлял, что аннексированный украинский Крым принадлежит государству-оккупанту Российской Федерации.

Также новый президент Молдовы выступает за политическое урегулирование приднестровского конфликта путем реинтеграции сепаратистского региона с сохранением для него особых полномочий.