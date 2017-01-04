NASA запустит миссию по изучению черных дыр

Американское аэрокосмическое агентство NASA заявило о подготовке к запуску новой миссии под названим IXPE, которая займется изучением высокоэнергетического излучения черных дыр, нейтронных звезд и пульсаров, передает ЛІГА.net.

Запуск миссии запланирован на 2020 год. Ее стоимость оценивается в $188 млн.

Миссия будет состоять из трех орбитальных телескопов, которые будут способны измерять поляризацию космических лучей. Специалисты считают, что это позволит получить больше информации об объектах, "возле которых гравитационные, электрические и магнитные поля достигают своих пределов".

Ракета-носитель для вывода телескопов будет предоставлена американской компанией Ball Aerospace, детекторы поляризации разработаны в Италии.

Черная дыра - область в пространстве-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть ее не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света.