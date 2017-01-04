Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал20162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Полиция задержала подозреваемого по делу о нападении на ярмарку в Берлине

Полиция задержала подозреваемого по делу о нападении на ярмарку в Берлине

Полиция задержала подозреваемого по делу о нападении на ярмарку в Берлине
Теракт в Берлине / Фото: Twitter

Его имя власти не называют

04.01.17 64
1000

Полиция Берлина задержала 26-летнего выходца из Туниса, который подозревается в причастности к нападению на рождественскую ярмарку 19 декабря, передает Русская служба ВВС.

По словам представителя прокуратуры Германии, задержанный был знаком с основным подозреваемым и непосредственным исполнителем нападения Анисом Амри, и накануне они вместе ужинали в одном из ресторанов Берлина.

Сообщается, что в доме задержанного прошел обыск. Его имя власти не называют.

Напомним, 19 декабря в Берлине грузовик въехал в рождественскую ярмарку. В результате погибли 12 человек, еще 49 получили ранения, в том числе тяжелые. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Исламское государство".

23 декабря миланская полиция застрелила выходца из Туниса Аниса Амри, удостоверение личности которого было найдено в кабине грузовика. Его отпечатки пальцев оказались идентичны тем, что нашли на руле.

1
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
СМИ: Теракт в Стамбуле совершил гражданин КиргизииОдной из жертв теракта в Стамбуле стал миллиардер из ИорданииВ Германии предотвратили теракт на Новый год

Читайте также на focus.ua

Новости партнеров

Loading...
Топ-10
  1. Как по маслу.10 событий и персон, ставших символами 2016 года 2221
  2. 100 самых влиятельных украинцев. Полный список 7963
  3. Мир стабилен и прекрасен. Просто от этого рано или поздно умираешь, — Сергей Жадан 7464
  4. Ледниковый период. Почему отношения Украины и Израиля стали более прохладными 3250
  5. Взяли на вооружение. Главные достижения украинского оборонпрома 12500
  6. Людям страшно выпадать из своего уютного мира. Это небезопасно, это риск, — Тарас Лютый 2133
  7. Не бояться базара. Чего не понимает Виталий Кличко о собственной стране 5667
  8. Через грабли к счастью. Новогодние советы психолога 4143
  9. Простые вещи. 14 изобретений 2016 года, которые изменят вашу жизнь 5690
  10. Большая чистота. 5 лучших книг декабря 989
  1. Сенатор Грэм: Путин должен знать, что с нас хватит 19057 / 20722
  2. Суд избрал Курченко меру пресечения в виде содержания под стражей 8104 / 8846
  3. Президент Молдовы встретился с лидером сепаратистов Приднестровья 7180 / 8108
  4. Человек в скафандре. Как спорить с пропагандистом Кремля 6720 / 8479
  5. Границу с Молдовой обустроят так же, как с РФ и оккупированным Крымом 4495 / 4764
  6. На мир не надейся. Почему ситуация в мировой экономике складывается не в пользу Украины 4130 / 4483
  7. В ночь на 4 января украинцы смогут полюбоваться метеоритным дождем 2920 / 3308
  8. Взяли на вооружение. Главные достижения украинского оборонпрома 2864 / 12500
  9. Укроборонпрому нужно полтора года, чтобы наладить выпуск отечественных боеприпасов 2663 / 3006
  10. НАБУ начало расследовать взяточничество среди народных депутатов 2557 / 2825
  1. Человек в скафандре. Как спорить с пропагандистом Кремля 73 / 8479
  2. Сенатор Грэм: Путин должен знать, что с нас хватит 43 / 20722
  3. Научные достижения. Чего добились украинские учёные в 2016 году 36 / 3560
  4. Через грабли к счастью. Новогодние советы психолога 29 / 4143
  5. Простые вещи. 14 изобретений 2016 года, которые изменят вашу жизнь 22 / 5690
  6. НБУ в три раза снизил лимит на расчеты наличными для граждан 20 / 2633
  7. В ночь на 4 января украинцы смогут полюбоваться метеоритным дождем 20 / 3308
  8. Кабмин определил размеры стипендий и перечень 20 специальностей с повышенными стипендиями 19 / 1313
  9. Не бояться базара. Чего не понимает Виталий Кличко о собственной стране 12 / 5667
  10. Кандидат в президенты Франции отрабатывает одолженные у Путина деньги, – Чубаров 12 / 1212
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2016.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.