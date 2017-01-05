Новый генсек ООН надеется на тесное сотрудничество с США после инаугурации Трампа

В ходе протокольной беседы Гутерриша и Трампа в среду вопрос о бюджете ООН не обсуждался

Новый генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш позвонил избранному президенту США Дональду Трампу и надеется на тесное сотрудничество с США после его инаугурации, которая состоится 20 января. Об этом сообщил представитель офиса пресс-секретаря организации Фархан Хак, передает УНИАН.

"Я могу подтвердить, что в среду утром генеральный секретарь ООН поговорил по телефону с избранным президентом США Дональдом Трампом", - сказал Хак. По его словам, этот звонок был протокольным, своего рода предварительным знакомством. Собеседники в позитивном русле обсудили целый ряд вопросов, связанных с сотрудничеством между ООН и США.

Отвечая на вопросы журналистов, Хак сказал, что в ходе беседы вопрос о бюджете ООН не обсуждался.

Он подчеркнул, что Гутерреш надеется на тесное сотрудничество с Трампом после его инаугурации.

Напомним, 27 декабря 2016 года Трамп назвал ООН "клубом для общения и проведения хорошего времени".

28 декабря Трамп заявил, что будет использовать финансирование Соединенными Штатами организации в качестве инструмента, при помощи которого можно добиться серьезных изменений в деятельности ООН. При этом Трамп не уточнил, какие перемены он имел в виду.