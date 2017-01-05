Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал20162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Беларусь повысила тарифы на транзит нефти

Беларусь повысила тарифы на транзит нефти

Беларусь повысила тарифы на транзит нефти
Фото: Getty Images

Цены поднимутся примерно на 7,7%

05.01.17 112
1000

Беларусь повышает тарифы на транспортировку нефти через территорию страны. Об этом говорится в заявлении министерства антимонопольного регулирования и торговли республики, передает Русская служба ВВС.

Новые тарифы вступят в силу с 1 февраля и будут действовать по 31 марта нынешнего года. В частности, подорожает транспортировка нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба".

Беларусь решила повысить тарифы на прокачку нефти в октябре прошлого года. Тогда тарифы должны были вырасти сразу на 50%, однако после протестов Кремля решение было отменено. Минск и Москва продолжили переговоры, чтобы урегулировать нефтегазовый спор.

В конце ноября Минск заявил, что хочет повысить тарифы на 20%. Российская сторона и такое повышение сочла недопустимым. Начались переговоры, по итогам которых Россия предложила Минску увеличить тарифы за прокачку по трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" на 5,8%, а по трубопроводам ОАО "Полоцктранснефть Дружба" – на 11,76%.

В соответствии с нынешним постановлением тарифы на транспортировку по двум маршрутам выросли примерно на 7,7%.

1
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Украина втрое увеличит объем транзита российского газаВ Украине с 1 января подорожали сигареты, но подешевели лекарстваНафтогаз Украины заявил об уменьшении объемов транзита российского газа

Читайте также на focus.ua

Новости партнеров

Loading...
Топ-10
  1. Как по маслу.10 событий и персон, ставших символами 2016 года 2252
  2. 100 самых влиятельных украинцев. Полный список 8012
  3. Мир стабилен и прекрасен. Просто от этого рано или поздно умираешь, — Сергей Жадан 7492
  4. Ледниковый период. Почему отношения Украины и Израиля стали более прохладными 3289
  5. Взяли на вооружение. Главные достижения украинского оборонпрома 12599
  6. Людям страшно выпадать из своего уютного мира. Это небезопасно, это риск, — Тарас Лютый 2155
  7. Не бояться базара. Чего не понимает Виталий Кличко о собственной стране 5729
  8. Через грабли к счастью. Новогодние советы психолога 4177
  9. Простые вещи. 14 изобретений 2016 года, которые изменят вашу жизнь 5751
  10. Большая чистота. 5 лучших книг декабря 1001
  1. Суд избрал Курченко меру пресечения в виде содержания под стражей 8128 / 8881
  2. Президент Молдовы встретился с лидером сепаратистов Приднестровья 7418 / 8364
  3. На мир не надейся. Почему ситуация в мировой экономике складывается не в пользу Украины 4217 / 4605
  4. Человек в скафандре. Как спорить с пропагандистом Кремля 4075 / 8970
  5. ГФС опубликовала список самых крупных налогоплательщиков на 2017 год 2639 / 2945
  6. НАБУ начало расследовать взяточничество среди народных депутатов 2568 / 2850
  7. Николаевщина готовится перекрыть все дороги 2100 / 2393
  8. Границу с Молдовой обустроят так же, как с РФ и оккупированным Крымом 1835 / 4830
  9. В Украине появился новый индустриальный парк 1773 / 1934
  10. Громче всех. Как тяга к простым решениям стала проблемой не только Украины 1764 / 1961
  1. Человек в скафандре. Как спорить с пропагандистом Кремля 36 / 8970
  2. Кабмин определил размеры стипендий и перечень 20 специальностей с повышенными стипендиями 19 / 1452
  3. Научные достижения. Чего добились украинские учёные в 2016 году 16 / 3620
  4. Кандидат в президенты Франции отрабатывает одолженные у Путина деньги, – Чубаров 12 / 1273
  5. Я так хочу, значит это будет. Правила успеха Генри Форда 11 / 1254
  6. НАБУ начало расследовать взяточничество среди народных депутатов 10 / 2850
  7. Президент Молдовы встретился с лидером сепаратистов Приднестровья 10 / 8364
  8. Николаевщина готовится перекрыть все дороги 8 / 2393
  9. Через грабли к счастью. Новогодние советы психолога 7 / 4177
  10. Украинец попал в рейтинг Forbes 30 Under 30 7 / 1147
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2016.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.