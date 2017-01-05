Маккейн: Кибератаки РФ на США – это акт войны

Кибератаки со стороны России на политические организации США, которые повлияли на президентские выборы, были актом войны. Такое заявление сделал сенатор Джон Маккейн 4 января, передает Deutsche Welle.

"Если вы пытаетесь разрушить фундамент демократии, вы разрушаете нацию", – добавил он.

Маккейн уточнил, что он не имеет в виду нечто вроде ядерной атаки.

"Я говорю о том, что атака на фундаментальную структуру нации... является актом войны", – сказал сенатор.

Напомним, сегодня, 4 января, главы Национальной разведки и Агентства национальной безопасности США Джеймс Клеппер и Майк Роджерс отчитаются перед конгрессменами по вопросу о хакерских атаках на сайты Демократической партии в предвыборный период, в которых они обвинили Россию.

Эти слушания в конгрессе состоятся накануне отчета руководителей спецслужб США по тому же вопросу перед избранным президентом Дональдом Трампом.

Ранее американская разведка пришла к выводу, что своей победой на президентских выборах Трамп обязан российским хакерам, которые по поручению российского руководства совершили в ходе предвыборной кампании ряд хакерских атак на сайты Демократической партии.

В частности, Россию обвинили в том, что она при посредничестве третьих лиц передавала материалы о Демократической партии для публикации разоблачительному сайту WikiLeaks.