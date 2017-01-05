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Главная » Мир » Трамп намерен реформировать американские спецслужбы, - СМИ

Трамп намерен реформировать американские спецслужбы, - СМИ

Трамп намерен реформировать американские спецслужбы, - СМИ
Дональд Трамп / Фото: businessinsider.com

Новый президент США убежден, что национальная разведка стала раздутой и политизированной

05.01.17 129
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Новоизбранный президент США Дональд Трамп проводит консультации со своими советниками по вопросам реструктуризации офиса директора национальной разведки США. 

Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передает РБК

По информации собеседников издания, Трам убежден, что нацразведка США стала раздутой и политизированной. 

Советники избранного президента якобы работают над планом реформы центрального разведывательного управления (ЦРУ). В частности, обсуждаются планы по урезанию персонала в штаб-квартире ЦРУ в Виргинии и увеличению числа людей, работающих на ЦРУ в разных странах. 

Прокомментировать газете данную информацию в ЦРУ отказались. 

"Команда Трампа считает, что разведывательное сообщество становится абсолютно политизированным, - приводит агентство слова одного из своих собеседников. - Все они (агентства) должны быть упрощены. Основное внимание будет сосредоточено на реорганизации агентств и их взаимодействии между собой", – пояснил собеседник издания. 

Национальная разведка США была создана после терактов 11 сентября 2001 года. Ведомство объединяет 17 отдельных правительственных учреждений США, занимающихся сбором информации и ведением разведывательной деятельности в интересах государства.

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