В Канаде женщина сорвала джекпот $4 миллиона, увидев выигрышную комбинацию цифр во сне

Жительница канадской провинции Новая Шотландия, выигравшая в лотерею около четырех миллионов долларов, утверждает, что выигрышная комбинация чисел ей приснилась в 1989 году, пишет Русская служба BBC.

В середине декабря Ольга Бено из городка Истерн Пасседж выиграла джекпот - 5,3 млн канадских долларов (3,9 млн американских долларов). К этому моменту Ольга Бено уже 27 лет покупала лотерейные билеты и заполняла их одной и той же комбинацией цифр, приснившейся ей в мае 1989 года.

"Я знаю числа наизусть, и мне показалось, что после розыгрыша я увидела их на телеэкране, но у меня не очень хорошее зрение, - рассказывает Бено, - поэтому я просто решила об этом забыть".

На следующий день Бено разговаривала по телефону с сестрой, просматривая газету. В конце номера она увидела все ту же знакомую комбинацию цифр. "Кажется, я выиграла в лотерею", - сказала Бено своей сестре, которая знала о ее хобби.

"Она ответила: "Перезвони, когда перестанешь врать", - рассказывает победительница.

Около десяти лет назад у Ольги Бено нашли рак. В ходе борьбы с болезнью ей пришлось продать дом, чтобы профинансировать терапию. Выигранные деньги она планирует использовать в том числе для того, чтобы вновь перебраться из съемного дома в собственный.