Сенатор Грэм: Позиция Трампа не повлияет на введение новых санкций против РФ

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что уверен во введении новых антироссийских санкций, несмотря на желание избранного президента США Дональда Трампа наладить отношения с Москвой. Об этом сообщает Русская служба BBC.

"Санкции будут, господин избранный президент Трамп", - сказал сенатор в эфире телеканала СNN, выразив надежду, что подготовленный американской разведкой доклад убедит Трампа во вмешательстве России в ход американских выборов.

"Они действительно опубликовали неприятную для Демократической партии информацию. Это действительно повлияло на позиции Хиллари Клинтон. Если не ответить на это - на следующих выборах это же могут сделать с республиканцами Иран и Китай", - добавил Грэм.

Он также пригрозил Трампу, что не поддержит кандидатов, предложенных избранным президентом на ключевые посты, если те не признают факт вмешательства России в ход президентских выборов в США в 2016 году.

Напомним, 4 декабря сенатор-демократ Бен Кардин сообщил, что сенаторы США от Республиканской и Демократической партий подготовили законопроект, который предусматривает введение новых санкций в отношении Российской Федерации.