На месте взрыва полиция уничтожила двоих террористов, третьего пока разыскивают

В турецком городе Измир возле здания суда прогремел взрыв. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на местные СМИ.

По информации корреспондента CNNTurk, который передает с места события, у здания суда взорвалось заминированное авто.

"Возле здания суда в Измире произошел взрыв. На месте взрыва горит авто. К месту инцидента отправлено много машин скорой помощи", - говорится в сообщении.

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После взрыва полиция начала перестрелку с тремя террористами. Двое из них были уничтожены на месте, третий скрылся и сейчас разыскивается.

На месте инцидента работают саперы. По свидетельствам очевидцев, полицейские застрелили террориста-смертника, который нес на себе бомбу.

Движение транспорта в районе перекрыто. По предварительной информации полиция разыскивает мужчину среднего роста, одетого в черную куртку.

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Портал Conflict News сообщает о не менее 10 раненых.

Фото: Hurriyet