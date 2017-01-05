В турецком городе Измир возле здания суда прогремел взрыв. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на местные СМИ.
По информации корреспондента CNNTurk, который передает с места события, у здания суда взорвалось заминированное авто.
"Возле здания суда в Измире произошел взрыв. На месте взрыва горит авто. К месту инцидента отправлено много машин скорой помощи", - говорится в сообщении.
После взрыва полиция начала перестрелку с тремя террористами. Двое из них были уничтожены на месте, третий скрылся и сейчас разыскивается.
На месте инцидента работают саперы. По свидетельствам очевидцев, полицейские застрелили террориста-смертника, который нес на себе бомбу.
Движение транспорта в районе перекрыто. По предварительной информации полиция разыскивает мужчину среднего роста, одетого в черную куртку.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Германии предотвратили теракт на Новый год
Портал Conflict News сообщает о не менее 10 раненых.
Фото: Hurriyet