Президент Филиппин не против проводить совместные с РФ военные учения

Президент Филиппин Родриго Дутерте открыт для проведения совместных военных учений с Россией, сообщает со ссылкой на его пресс-секретаря Радио Свобода.
Сейчас два российских военных корабля осуществляют визит в Манилу.
Представитель президента Эрнесто Aбелла заявил, что этот визит "свидетельствует о том, что морское сотрудничество в дальнейшем может быть усилено".
Он добавил, что необходимо будет подписать меморандум между Манилой и Москвой, который согласует рамки любых будущих военных учений.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Филиппинский Янукович. Как президент Дутерте вместе с Путиным будет бороться против остального мира
Напомним, с момента вступления в должность в июне 2016 года Родриго Дутерте неоднократно высказывал угрозы и критиковал США, давнего союзника, предпринимая шаги для улучшения отношений с Китаем и Россией.
4 января посол России на Филиппинах заявил, что Москва готова стать "близким другом Филиппин" и поставлять стране "современное оружие".