Президент Филиппин не против проводить совместные с РФ военные учения

Соответствующий меморандум может быть подписан в будущем

Президент Филиппин Родриго Дутерте открыт для проведения совместных военных учений с Россией, сообщает со ссылкой на его пресс-секретаря Радио Свобода.

Сейчас два российских военных корабля осуществляют визит в Манилу.

Представитель президента Эрнесто Aбелла заявил, что этот визит "свидетельствует о том, что морское сотрудничество в дальнейшем может быть усилено".

Он добавил, что необходимо будет подписать меморандум между Манилой и Москвой, который согласует рамки любых будущих военных учений.

Напомним, с момента вступления в должность в июне 2016 года Родриго Дутерте неоднократно высказывал угрозы и критиковал США, давнего союзника, предпринимая шаги для улучшения отношений с Китаем и Россией.

4 января посол России на Филиппинах заявил, что Москва готова стать "близким другом Филиппин" и поставлять стране "современное оружие".