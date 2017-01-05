Теракт в подконтрольном Асаду районе Сирии унес не менее 9 жизней

Несколько десятков человек ранены

Начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался в оживленном торговом районе сирийского города Джабла в прибрежной средиземноморской провинции Латакия, контролируемого войсками режима Башара Асада, передает Русская служба ВВС.

По разным данным, погибли от 9 до 14 человек, несколько десятков - ранены. Медики сообщают, что количество жертв будет увеличиваться, поскольку спасательные работы на месте трагедии продолжаются.

На кадрах, показанных сирийским государственным телеканалом, видны обгоревшие машины и поврежденные магазины.

Это первое крупное нападение, произошедшее после введения режима прекращения огня 30 декабря. Инициаторами режима прекращения огня стали Россия и Турция. США уже высказали одобрение перемирию.

Стороны-подписанты договоренностей - режим Башара Асада и представители оппозиции - высказали готовность соблюдать режим тишины, в случае продолжительности которого будут возобновлены переговоры.