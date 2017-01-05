Российские дальнобойщики вышли на протест против платных дорог

Дальнобойщики проводят в российском Петербурге акцию протеста против платного проезда по магистрали. Водители грузовиков стоят на одном из въездов западного скоростного диаметра города. Об этом пишет Громадське.

Платную трассу в начале декабря открыл президент России Владимир Путин.

Как заявил один из организаторов акции, председатель объединения перевозчиков России Андрей Бажутин, основное требование водителей - сделать проезд по магистрали бесплатным.

Сейчас стоимость проезда на участках дороги колеблется от 45 до 300 рублей для разных видов транспорта.

Реализацией проекта занимается консорциум "Магистраль Северной столицы". Его участниками являются ВТБ Капитал, Газпромбанк и - в качестве подрядчиков строительства - итальянская компании Astaldi и турецкая Ita Inaat.

Депутат Госдумы Виталий Милонов резко раскритиковал требования дальнобойщиков.

"Ложь, рассчитана только на людей, которые не имеют отношения к Петербургу. Это акция не дальнобойщиков, а неудачников, которые не могут вести нормально свои дела, не могут системно работать. Так что я бы этих активистов взял бы, и на исправительные работы за такого рода хулиганство привлек", - сказал российский депутат.

Напомним, в апреле 2016 года прошел митинг дальнобойщиков в Москве. На нем звучали не только требования отмены системы "Платон", связанной со сбором нового дорожного налога на большегрузный транспорт, но и другие лозунги. Некоторые пришедшие высказывались за отставку президента России Владимира Путина и правительства премьера Дмитрия Медведева.