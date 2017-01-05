Российские дальнобойщики вышли на протест против платных дорог

Дальнобойщики проводят в российском Петербурге акцию протеста против платного проезда по магистрали. Водители грузовиков стоят на одном из въездов западного скоростного диаметра города. Об этом пишет Громадське.
Платную трассу в начале декабря открыл президент России Владимир Путин.
Как заявил один из организаторов акции, председатель объединения перевозчиков России Андрей Бажутин, основное требование водителей - сделать проезд по магистрали бесплатным.
Сейчас стоимость проезда на участках дороги колеблется от 45 до 300 рублей для разных видов транспорта.
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Реализацией проекта занимается консорциум "Магистраль Северной столицы". Его участниками являются ВТБ Капитал, Газпромбанк и - в качестве подрядчиков строительства - итальянская компании Astaldi и турецкая Ita Inaat.
Депутат Госдумы Виталий Милонов резко раскритиковал требования дальнобойщиков.
"Ложь, рассчитана только на людей, которые не имеют отношения к Петербургу. Это акция не дальнобойщиков, а неудачников, которые не могут вести нормально свои дела, не могут системно работать. Так что я бы этих активистов взял бы, и на исправительные работы за такого рода хулиганство привлек", - сказал российский депутат.
Напомним, в апреле 2016 года прошел митинг дальнобойщиков в Москве. На нем звучали не только требования отмены системы "Платон", связанной со сбором нового дорожного налога на большегрузный транспорт, но и другие лозунги. Некоторые пришедшие высказывались за отставку президента России Владимира Путина и правительства премьера Дмитрия Медведева.