Маккейн: Расследование кибератак РФ не ставит под сомнение победу Трампа

Сенат будет требовать от разведывательного сообщества ответа на вопрос об иностранном кибервмешательстве

Несмотря на вмешательство россиян в процесс президентских выборов в США в 2016 году, победа Дональда Трампа не должна ставиться под сомнение. Об этом заявил глава комитета по вопросам вооруженных сил Сената США Джон Маккейн, передает Укринформ.

"Цель этого расследования, как я понимаю, - не ставить под вопрос результаты президентских выборов", - заявил Маккейн во время слушаний в комитете относительно киберугроз для США.

Он напомнил, что и президент США Барак Обама, и избранный президент Дональд Трамп в этой связи заявили, что Америка должна двигаться дальше. "Но мы должны делать это, будучи осведомленными обо всех фактах", - отметил законодатель.

Сенатор назвал хакерское вмешательство РФ "беспрецедентным нападением" на демократию США: "Каждый американец должен быть встревожен российскими атаками". Он отметил, что Сенат будет требовать от разведывательного сообщества ответа на вопрос об иностранном кибервмешательстве.

Маккейн также сообщил о намерении провести серию слушаний по этому вопросу в течение ближайших месяцев.

Напомним, доклад разведки США о кибератаках россиян должен быть представлен президенту США Бараку Обаме в четверг, 5 января, а избранному президенту Дональду Трампу – на следующий день. Впрочем, как сообщили чиновники, его содержание еще на стадии обсуждения.