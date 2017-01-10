Сегодня в мире умирают 6 млн курильщиков в год

Ежегодно в мире от болезней, связанных с курением, умирают 6 млн людей.
Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Национального института рака США, передает УНИАН со ссылкой на Reuters.
Докладчики отмечают, что к 2030 году смертность курильщиков увеличится на треть – до 8 млн человек ежегодно, причем основное количество умерших придется на страны с низким уровнем жизни.
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В докладе отмечаются жесткие меры по борьбе с курением в Австралии, которые уже хотят взять в качестве примера правительства Норвегии, Словении, Канады, Сингапура, Бельгии и ЮАР.
Ежегодные потери мировой экономики от последствий табакокурения составляют 1 трлн долларов.