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Главная » Мир » В Кабуле прогремело два взрыва: сообщают о десятках пострадавших

В Кабуле прогремело два взрыва: сообщают о десятках пострадавших

В Кабуле прогремело два взрыва: сообщают о десятках пострадавших
Фото: dariknews.bg

Ответственность за взрывы взяло на себя исламистское движение "Талибан"

10.01.17 98
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В Кабуле во вторник прогремели два взрыва у здания парламента Афганистана, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Террорист-смертник подорвал себя возле парламента после того, как сработало взрывное устройство в автомобиле, в котором ехали сотрудники главного разведывательного управления Афганистана. Ответственность за взрывы взяло на себя исламистское движение "Талибан".

Согласно заявлению террористов, в результате взрывов в Кабуле пострадали 70 человек. Вместе с тем, полиция не подтверждает эту информацию.

По данным ВВС, в результате теракта по крайней мере 21 человек был убит и 45 - ранены.

Как сообщается, взрывы произошли в людном месте во второй половине дня в час пик, когда люди возвращались домой.

Напомним, 21 декабря 2016 года сообщалось, что по меньшей мере 27 человек стали жертвами атаки смертника, устроившего взрыв в мечети Кабула.

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