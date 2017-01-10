В Кабуле прогремело два взрыва: сообщают о десятках пострадавших

Ответственность за взрывы взяло на себя исламистское движение "Талибан"

В Кабуле во вторник прогремели два взрыва у здания парламента Афганистана, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Террорист-смертник подорвал себя возле парламента после того, как сработало взрывное устройство в автомобиле, в котором ехали сотрудники главного разведывательного управления Афганистана. Ответственность за взрывы взяло на себя исламистское движение "Талибан".

Согласно заявлению террористов, в результате взрывов в Кабуле пострадали 70 человек. Вместе с тем, полиция не подтверждает эту информацию.

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По данным ВВС, в результате теракта по крайней мере 21 человек был убит и 45 - ранены.

Как сообщается, взрывы произошли в людном месте во второй половине дня в час пик, когда люди возвращались домой.

Напомним, 21 декабря 2016 года сообщалось, что по меньшей мере 27 человек стали жертвами атаки смертника, устроившего взрыв в мечети Кабула.