Европейские лидеры обратились к Трампу по поводу его отношений с Путиным

Действующие и бывшие лидеры стран Центральной и Восточной Европы обратились к избранному президентом США Дональду Трампу с призывом дважды подумать, прежде чем идти на сближение с Российской Федерацией и выбрать таким образом неправильную сторону. Они выразили свои замечания в письме Трампу, передает Европейская правда со ссылкой на Washington Post.

"Путину не нужно величие Америки. А нам, как вашим союзникам, нужно", – говорится в коллективном письме 17 действующих и бывших лидеров и чиновников Центральной и Восточной Европы.

"Как ваши союзники, мы призываем американцев в новой администрации США и Конгрессе твердо стоять на защите наших общих целей и интересов: мира, атлантической силы и свободы", – сказано в письме.

Среди подписантов письма – действующий президент Болгарии Росен Плевнелиев, экс-президент Румынии Траян Бэсеску, экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга, экс-премьер и экс-глава МИД Швеции Карл Бильдт.

Европейские лидеры написали, что приветствуют избрание Трампа, но если он решит объединить усилия с Путиным, то возможны серьезные негативные последствия для Европы и Соединенных Штатов.

Прежде всего, администрация Трампа не должна ослаблять санкции в отношении России или молча принимать российскую аннексию Крыма, утверждается в письме. По их словам, это не только деморализует проамериканские силы в Украине, но и дестабилизирует регион экономически, а также развяжет руки экстремистским, антизападным игрокам.

"Последствия такого соглашения (с Путиным, – ред.) поколебали бы доверие к США и их союзникам во всем мире", – говорится в письме.

По мнению европейских политиков, Путин не может быть союзником Запада, а российская политика сделала Европу более опасным местом для всех.

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Такой призыв к Трампу похож на открытое письмо, которое несколько лидеров Центральной и Восточной Европы написали президенту Обаме вскоре после того, как он вступил в должность в 2009 году. Тогда лидеры предостерегли американского президента от "перезагрузки" отношений США с Россией.