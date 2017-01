Украинка по происхождению возглавит МИД Канады

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о кадровых перестановках в своем правительстве. Новым министром иностранных дел станет дочь украинской эмигрантки Христя Фриланд. Об этом сообщает LB.UA со ссылкой на CBC News.

Христя Фриланд родилась 8 февраля 1968 года. Она начинала карьеру как журналистка, в 90-х работала в Украине как стрингер Financial Times, The Washington Post и The Economist.

Затем Фриланд занимала различные редакторские должности в изданиях Financial Times, Globe and Mail и Thomson Reuters. В 2013 году она была избрана в парламент Канады, а в ноябре 2015 года стала министром международной торговли Канады.

С марта 2014 года Фриланд находится в числе официальных лиц Канады, которым запрещен въезд в Россию.

Напомним, Конгресс украинцев Канады совместно с канадскими общественными организациями направил 11 т гуманитарной помощи в Украину.