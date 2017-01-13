Все больше детей рискуют своей жизнью, чтобы добраться до Европы, - ЮНИСЕФ

Все больше подростков без сопровождения взрослых решаются на опасное путешествие Средиземным морем с целью добраться до побережья Европы.

Об этом сообщает DW со ссылкой на статистику Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

По данным представительства ЮНИСЕФ в Германии, в 2016 году среди тех мигрантов, которые Средиземным морем добрались до побережья Италии, было 25800 несовершеннолетних. Это число более чем вдвое превышает показатель 2015 года, когда насчитали 12360 подростков среди беженцев и мигрантов, прибывших в Италию, передает информагентство epd.

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98 % несовершеннолетних, которые на протяжении 2016 года добрались по морю до Италии, сделали это без сопровождения взрослых.

"Рост численности детей - особенно уязвимой группы, - которые рискуют жизнью, чтобы добраться до Европы, демонстрирует тревожную тенденцию", - заявил координатор ЮНИСЕФ по оказанию помощи во время кризиса беженцев в Европе Лучио Меландри, цитирует epd.

Большинство подростков, которые в прошлом году прибыли в Италию, - выходцы из Эритреи, Египта, Гамбии и Нигерии. В основном это юноши в возрасте 15-17 лет.