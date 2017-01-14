Трамп пока не собирается отменять санкции против России

Он изменит позицию, если Москва будет помогать Вашингтону

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что в течение "определенного периода времени" не будет отменять санкции, введенные против РФ. Об этом он сообщил в интервью Wall Street Journal, передает Украинская правда.

При этом Трамп заявил, что может отменить санкции в будущем.

"Если вы живете в дружбе с Россией и эта страна реально помогает нам, тогда какой смысл вводить санкции против того кто поступает хорошо?", - сказал Трамп.

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По словам избранного президента США, это произойдет, если Москва будет помогать в борьбе с терроризмом и в достижении других целей, которые важны для Вашингтона.

Трамп также сообщил о готовности встретиться после инаугурации с президентом России Владимиром Путиным.

"Я понимаю, что они хотели бы встретиться, и мне это абсолютно подходит",— заявил он.

Напомним, 14 января президент США Барак Обама до 6 марта 2018 года продлил санкции, введенные против РФ в 2014 году.