Сенат США решил провести собственное расследование влияния РФ на выборы американского президента

Будут допрошены представители администрации Обамы и команды Трампа

Сенат США начинает собственное расследование влияния российских кибератак на процесс выборов президента США, а также возможных связей с Москвой задействованных в американской политических кампании людей.

Об этом говорится в совместном заявлении сенатора республиканца Ричарда Барра и демократа Марка Уорнера, сообщает 112 Украина со ссылкой на Reuters.

В рамках расследования будут допрошены представители администрации Барака Обамы, а также команды избранного президента США Дональда Трампа. Сообщается, что тех, кто откажется давать показания добровольно, будут вызывать повестками в суд.

Планируется, что часть слушаний будут закрытыми, но заключительная часть будет представлена общественности.

Напомним, 10 января 2017 года онлайн-издание BuzzFeed опубликовало неподтвержденный достоверными источниками "документ", который якобы был передан Трампу американской разведкой США. В его тексте говорится, что у РФ якобы "есть компромат" самого различного плана на 45-го американского президента.

13 января Дональд Трамп пообещал в течение 90 дней представить результаты собственного расследования дела о приписываемых России хакерских атаках во время выборов в Соединенных Штатах.