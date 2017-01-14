Германские спецслужбы обвинили Россию в попытке испортить отношения ЕС и США

Москва уже в течение многих лет пыталась усилить имеющиеся на Западе социальные конфликты

Федеральная разведывательная служба Германии (BND) и Федеральное ведомство по охране конституции (BfV) обвинили Россию в манипуляциях, направленных на подрыв тесного взаимодействия Европы и США. Об этом сообщат DW.

Германские спецслужбы предоставили правительству доклад под названием, в котором утверждается, что Москва в течение многих лет целенаправленно пыталась углубить обострение имеющихся на Западе социальных конфликтов. В качестве примера германские спецслужбы приводят прошлогоднюю историю с "девочкой Лизой", которая, по версии российской пропаганды, была похищена и изнасилована арабскими беженцами.

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Также BND и BfV расследуют обстоятельства массированной атаки хакеров на компьютерную систему германского бундестага весной 2015 года.

В докладе также говорится, что РФ пытается распространять взгляды, которые ставят под сомнение нынешнее тесное союзное сотрудничество Европы с США.

Напомним, 6 января американские спецслужбы представили доклад, в котором Россию обвинили во вмешательстве в президентские выборы в США с помощью хакеров и СМИ. Разведывательное ведомство пришло к выводу, что распоряжение о проведении кибератак отдал лично президент России Владимир Путин.