Посол США в ЕС: Трамп поддерживает распад Евросоюза

Избранный президент США Дональд Трамп поддерживает возможный распад Европейского Союза, который может произойти после выхода Британии из ЕС. Об этом заявил действующий посол США при ЕС Энтони Гарднер, пишет 112 Украина со ссылкой на Telegraph.

При этом Гарднер назвал поддержку Brexit "верхом глупости".

"Думать, что, поддерживая разделение Европы, мы сможем действовать в своих интересах, было бы абсолютной глупостью", - сказал он.

"Быть ярыми сторонниками Brexit для нас - это верх глупости", - добавил Гарднер.

Ранее появилась информация, что штаб будущего президента США Дональда Трампа издал указ о немедленном увольнении всех послов США, являющихся политическими назначенцами президента Барака Обамы.