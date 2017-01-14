В ООН подозревают Асада в применении химического оружия в Сирии

Следователи Организации Объединенных Наций (ООН) и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) впервые заявили, что подозревают сирийского лидера Башара Асада в применении химического оружия. Об этом пишет Reuters со ссылкой на документ, который находится в распоряжении агентства, передает РБК-Украина.

Сообщается, что Асада, его брата и других высокопоставленных чиновников включили в список ответственных за применение химического оружия, и это решение принималось на самом высоком уровне.

Асада включили в данный список на основании доказательств ООН, ОЗХО и данных разведки западных стран.

Отметим, что представители Асада уже опровергли эти обвинения и заявили, что они "не основываются на истине".

Напомним, новые переговоры по мирному урегулированию гражданской войны в Сирии должны начаться в столице Казахстана Астане 23 января.