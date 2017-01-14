Террористы ИГИЛ начали масштабное наступление на сирийский Дейр Эз-Зор

В результате наступления боевиков на город погибли около 30 человек

Боевики террористической организации "Исламское государство" начали новое наступление на сирийский Дейр Эз-Зор, который контролируют правительственные войска, атаковав город с нескольких сторон в субботу, 14 января. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Associated Press.

По данным сирийского телевидения, террористы провели ракетные обстрелы нескольких районов города. Вспыхнули серьезные столкновения между сирийскими войсками и боевиками ИГИЛ в окрестностях военного аэродрома, контролируемого правительственными войсками.

Поступает информация о шести мощных взрывах, которые потрясли город. Наблюдатели заявили, что участие в боях принимали сирийские военные самолеты.

В результате наступления боевиков на Дейр эз-Зор погибли около 30 человек. Среди погибших, как военные сирийской правительственной армии, так и джихадисты.

ИГИЛ контролирует большую часть провинции Дейр Эз-Зор, находящейся на северо-востоке Сирии, а ее столица находится фактически в осаде с 2014 года. Исламисты в течение последних месяцев без особого успеха несколько раз пытались захватить город.