Президент Молдовы встретился в Кремле с Путиным

Новый президент Молдовы Игорь Додон, который выступает за тесное сотрудничество с Россией, в рамках первого официального визита в РФ встретился с Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Президент Молдовы выразил сожаление по поводу того, что за последние семь лет из молдавских стратегических документов исчезло стратегическое партнерство с Россией.

"Но в прошлом году народ Молдовы проголосовал за президента и проголосовал за программу президента. Большинство граждан республики Молдова проголосовали за сохранение государственности, за нейтралитет, за стратегическое партнерство с Российской Федерацией", - заявил Додон.

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Путин в свою очередь выразил надежду на усиление двухстороннего сотрудничества в ближайшее время.

"К сожалению, мы с вами знаем, что отношения между нашими странами складывались в последнее время не лучшим образом. Но я очень рассчитываю, что ваш первый визит в Россию будет хорошим толчком для развития наших межгосударственных связей по всем направлениям", - заявил российский президент.

Напомним, лидер партии социалистов Молдовы Игорь Додон, известный своей пророссийскими взглядами, был избран президентом Молдовы во втором туре выборов 13 ноября 2016 года, получив более 52% голосов избирателей. 23 декабря 2016 года он вступил в должность.