МИД Италии поддерживает возращение Россию в Большую восьмерку

Министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано призывает мировых лидеров рассмотреть возможность возвращения к формату Большой восьмерки с участием России, который был приостановлен после аннексии Крыма Россией. Об этом пишет УНИАН со ссылкой на Reuters.

Альфано отметил, что, вероятно, будет невозможно привлечь Россию к участию в ближайшем саммите, который пройдет в мае 2017 года в сицилийском городе Таормина в мае, но выразил мнение, что восстановление Большой восьмерки может состояться в будущем.

"Мы обсуждаем с Россией все наиболее сложные международные кризисы. Это правда. Пожалуй, это будет невозможным для Таормины, но мы должны рассмотреть возвращение к G8 в будущем, которая заменит нынешнюю G7", - заявил глава МИД Италии в парламенте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина подала иск против Российской Федерации в Международный суд ООН

Альфано заявил, что Россия является важным международным партнером.

По его словам, что мировые лидеры приветствовали бы потепление в отношениях между Вашингтоном и Москвой.

"Любое ответственное лицо должно надеяться на потепление в отношениях между Соединенными Штатами и Россией", - заявил Альфано.

Он также отметил, что Рим является открытым для пересмотра глобальной роли НАТО. Он добавил, что, что Альянс должен создавать систему обороны, направленную на южные рубежи Альянса, а не на восточные.

Напомним, на саммите ЕС в декабре 2016 года Италия блокировала попытки продлить срок санкций Евросоюза в отношении России на год, а не на полгода.