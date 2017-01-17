Amnesty International: Европейские антитеррористические законы нарушают права мусульман и беженцев

Новые законы, принятые для борьбы с терроризмом по всей Европе, дискриминируют мусульман и беженцев, сея страх и отчуждение. Об этом говорится в докладе международной правозащитной организации Amnesty International, сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Правозащитники забили тревогу по поводу мер безопасности, принятых в течение последних двух лет в 14 странах ЕС, в том числе, относительно увеличения систем слежения. В этот период от нападений боевиков были убиты около 280 человек во Франции, Бельгии и Германии.

"По всему ЕС мы видим, как мусульмане и иностранцы приравниваются к террористам", – сказала Джулия Холл, эксперт Amnesty International по борьбе с терроризмом и автор доклада.

"Эти стереотипы так непропорционально влияют на эти сообщества, таким образом существует высокая степень страха и отчуждения", - добавила она.

По ее словам, "драконовские" меры по наблюдению и полномочия относительно обыска, задержания и ареста, наподобие тех, которые введены во Франции с ноября 2015 года, могут использоваться против активистов или групп населения, которые не представляют реальную угрозу.

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Amnesty International также критикует проект закона ЕС, который должен быть принят в этом году, которым предусмотрено наказание для тех, кто планирует присоединиться к террористической группировке.