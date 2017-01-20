Всё будет Трамп. Как стреножить скандального президента

За считаные дни до торжественного мероприятия, назначенного на 20 января, выступать на нём отказался Андреа Бочелли, звёздный тенор. Его поклонники заявили, что участие певца в инаугурации Трампа приведёт к бойкоту концертов и отказу от покупки записей. Не обошлось и без физических угроз. Ещё раньше ответили отказом Селин Дион и Элтон Джон, которым тоже предлагалось спеть во время торжеств. Эмоциональное антитрамповское выступление Мэрил Стрип во время вручения ей "Золотого глобуса" за выдающиеся достижения в кинематографе получило огромный резонанс и поддержку: Стрип обратила внимание на недопустимое стремление будущего президента унижать людей. Назначенцы на посты в президентской администрации стараются всеми силами доказать на сенатских слушаниях глубокую озабоченность российской угрозой, чтобы, не дай бог, не подтвердить подозрений в русофилии будущего американского руководства. Доклад о возможном шантаже Дональда Трампа российскими спецслужбами завис в неопределённости: одни говорят о его лживости, другие допускают его правдивость. А популярные сатирические шоу, между тем, вовсю используют тему незакомплексованного общения Трампа с российскими проститутками. И это он ещё даже не приступил к исполнению президентских обязанностей.

Низкий старт

Всё, что произошло за короткий период после объявления результатов голосования, словно подтверждает худшие ожидания Америки и мира от человека, чья фамилия переводится как "Козырь". После победы он не сбавил разухабистости, безапелляционные твиты Трампа обрушивают цену акций критикуемых им компаний, оскорбляют всеобщую любимицу Мэрил Стрип и ставят на опасную грань связи с Китаем. Отношения с американским разведывательным сообществом испорчены. На пресс-конференции Трамп ссорится с CNN и отшучивается по поводу особых отношений с Путиным: дескать, это политический актив, а не недостаток.

Дональд Трамп, ворвавшись во власть на волне недовольства системой, привлёк к себе внимание и вызвал повышенные ожидания как неполитик в политике. Он ведь и должен быть в таком случае иным, неожиданным. При этом оценка его будущей эффективности остаётся низкой. Замеры Gallup показали, что большинство опрошенных (51% против 44%) негативно воспринимают Трампа в прединаугурационный период. Для сравнения: у Обамы в 2009 году перед стартом первого срока была поддержка 83% против 12%.

Из Белого дома уходят не из-за неблаговидных поступков в прошлом, а из-за вранья в настоящем

Важный момент: от президентов-предшественников Дональд Трамп отличается, помимо прочего, низким уровнем доверия среди сторонников чужой партии и приверженцев независимых взглядов. Так, по данным Gallup, в среднем 60% республиканцев доверяли Обаме и 57% демократов — Бушу перед началом их президентства. У Трампа этот показатель 13% среди демократов и 33% среди независимых. По сути, он пока опирается исключительно на поддержку республиканцев – 87%.

Но и тут всё не так просто. Традиционный опрос Gallup определяет самого выдающегося человека минувшего года по мнению американцев. Среди мужчин в девятый раз подряд победил Барак Обама, набравший 22%. У Дональда Трампа — 15%. 50% опрошенных демократов отдали предпочтение Обаме. При этом лишь 34% участвовавших в опросе республиканцев назвали выдающимся однопартийца Трампа, только что совершившего политическую революцию.

Вдобавок к этому и руководство Республиканской партии никогда не испытывало тёплых чувств к скандальному политику-новичку. Более того, до последнего искало варианты его замены. Эта рокировка ожидалась ещё на номинационном конвенте Республиканской партии в Кливленде в июле минувшего года, в котором отказались принимать участие Буши и ряд других республиканцев-тяжеловесов. Да и сейчас не утихают разговоры, что на каком-то этапе возможна замена Трампа в Белом доме на спокойного и надёжного Майка Пенса, приступающего к обязанностям вице-президента.

Устранить Трампа

"Дональд Трамп — это будто сваленные в одну корзину человеческие пороки. Он бахвал и лжец. Он скандалист и демагог. Он невежда и кидала, обманщик и расист, демонстративный или подсознательный. Его любовь к себе сравнима лишь с моим неприятием его. Он собирается стать президентом Соединённых Штатов. Открываются перспективы конституционного переворота". "Как убрать Трампа из власти" называется текст колумниста Ричарда Коэна, опубликованный 9 января в "Вашингтон пост", никогда не скрывавшей своих продемократических позиций. Но скандальна уже сама по себе ситуация, когда в открытую обсуждаются пути отстранения от власти будущего лидера страны, эту власть ещё не получившего.

Коэн признаёт, что процедура импичмента — дело муторное, ни разу Америка её до конца не довела, и вряд ли следует надеяться, что в случае с Трампом выйдет иначе. Зато спасительным решением может быть запуск в действие двадцать пятой поправки к Конституции, которая преду­сматривает передачу президентских полномочий вице-президенту в случае недееспособности главы Белого дома. Нужно лишь, чтобы республиканцы, имеющие большинство в обеих палатах Конгресса, в какой-то момент решились, суммировали факты президентской неадекватности Трампа и заменили его Пенсом.

Дональд Трамп сам не очень понимает и принимает мир XXI века и окружает себя такими же пожилыми и пожившими ребятами no bullshit, будто сержантами морской пехоты на пенсии

Справедливости ради заметим, что жареный петух пока республиканцев не клюнул, подсказки со стороны демократов они не кинутся воплощать в ближайшее время и постараются избежать конституционного переворота в будущем. Но в том, что в лице Трампа партия получила не столько амбициозного лидера, способного вдохнуть в неё новую жизнь, сколько источник постоянной головной боли, похоже, уже мало кто сомневается.

Большой шантаж

О том, каких сюрпризов ждали и ждут от Дональда Трампа, свидетельствует доклад Кристофера Стила. Бывшему сотруднику британской разведки, а ныне директору детективного агентства Orbis поручили проанализировать возможные дискредитирующие связи Трампа с русскими. Причём среди заказчиков были и представители Республиканской партии, опасающиеся прихода скандального миллиардера к власти (это к разговору о том, насколько велика у него поддержка среди "своих"). Сенатор-республиканец Джон Маккейн стал передаточным звеном между авторами доклада и ФБР.

Сейчас можно лишь предполагать, насколько опубликованный сайтом Buzzfeed текст соответствует документу, подготовленному Кристофером Стилом. Дональд Трамп категорически заявляет, что доклад — ложь, хотя всем известны его весьма вольные нравы и манеры. Россияне в лице президентского спикера Дмитрия Пескова уверяют, что никто в России не собирал компромат на Трампа, — ну да, все же знают, что российские спецслужбы не интересуются статусными иностранцами. Разведывательное сообщество осторожно комментирует, что авторы доклада — заслуживающие доверия профессионалы. Здесь-то и может находиться мина, которая подорвёт будущее президентство.

Дело не только и не столько в каких-то изобличающих крайне нестандартного президента США контактах и материалах об этих контактах, сколько в его неготовности признать их правдивость. Из Белого дома уходят не из-за неблаговидных поступков в прошлом, а из-за вранья в настоящем. Если ложь Трампа по поводу связей с русскими подтвердится, Майку Пенсу можно будет готовиться занять его место. С другой стороны, уже не Кремлю, а вашингтонскому истеблишменту пригодился бы тяжёлый компромат, чтобы стреножить непредсказуемого президента. В любом случае Дональд Трамп, над которым висит дамоклов меч разоблачения, — это слабый руководитель Америки, как бы он ни пытался изобразить обратное.

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Уверения Трампа, что в период его президентства Россия будет больше уважать Америку, возможно, и недалеки от истины: любые намёки на благосклонное отношение Вашингтона к России теперь будут трактоваться как подтверждение худших опасений о релевантности компромата, и их станут избегать, как чёрт ладана. Никаких дружеских объятий с Путиным не будет. Но вот лично президента США, постоянно создающего себе и стране проблемы, уважать не за что.

Твиттер у виска

В этих щекотливых обстоятельствах, когда лидер уже со старта ограничен в поддержке и авторитете и над ним нависают тучи, возрастает роль людей, занимающих высшие руководящие посты в президентской администрации. Двадцать один человек из новой команды прошёл интенсивный допрос в профильных сенатских комитетах, и все они пытались произвести на сенаторов впечатление руководителей, способных удержать своего босса от дурацких решений. При этом американская лидерская традиция чрезвычайно сильна, и все подчёркивают свою вспомогательную роль по отношению к хозяину Белого дома.

Особенности Дональда Трампа задают неизбежную двойственность: яркий нарцисс, что бы он ни говорил, ни делал, он говорит о себе и делает для себя. Про Америку ни в каком смысле нельзя сказать, что она — это Трамп, но для Трампа Америка — это в первую очередь он сам. С таким президентом было бы тяжело работать, даже если бы он был средоточием самых удивительных качеств и достоинств. Трамп же куда проблематичнее в этом смысле.

Не будучи карьерным политиком и не обладая большим кадровым резервом, он подобрал в команду или согласился с предложениями взять в команду людей, которые показались ему совпадающими по мировоззрению и мироотношению. Это в основном немолодые люди весьма консервативных взглядов, сформировавшихся эдак при Рейгане, и жёсткие исполнители. Дональд Трамп сам не очень понимает и принимает мир XXI века и окружает себя такими же пожилыми и пожившими ребятами no bullshit, будто сержантами морской пехоты на пенсии. Как он с ними будет управляться, пока непонятно, тем более что каждый из них настраивается управляться с ним, хотя тоже вряд ли знает как.

Глава Госдепартамента Рекс Тиллерсон явно растерялся, услышав вопрос одного из сенаторов о том, что он будет делать, если во время визита в какую-нибудь страну Дональд Трамп начнёт комментировать в твите международные переговоры в своей неподражаемой манере. Вот так же растерянно или ещё хуже чувствует себя и вся Америка в начале президентства самого непредсказуемого президента за всю её историю. Да что Америка — весь мир.